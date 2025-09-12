Un bus en ebullición: Mende y Rairo se movilizan contra las nuevas líneas

Casi en cada zona del perímetro de la ciudad, una propuesta de impugnación de los itinerarios de las nuevas líneas de bus, que el Concello de Ourense quieren implantar a partir del día 16 de septiembre en la ciudad, y que, pese a los cambios ya aceptados por el alcalde, Gonzalo Pérez Jácome, siguen generando polémica.

Reunión de vecinos en la asociación de Mende / Fdv

De hecho acaban de reunirse otras asambleas vecinales en Mende o en Rairo ambas muy participativas para iniciar campañas de recogida de firmas o pedir cambios sustanciales . En ambos casos su protesta es similar: pierden frecuencias o itinerarios, afirman, e incluso en algún caso esos nuevos recorridos «nos obligará a hacer transbordos»,indican los vecinos de Rairo.

De hecho en este núcleo se suprimen tres líneas, afirman y queda solo una en la nueva propuesta, la 6, que «unirá Rairo con destino final o Couto, y hace un enorme recorrido perimetral que se aleja de la zona centro y servicios esenciales, mercados administraciones», afirman

Esa línea afecta, «en especial a gente mayor a la que ya no le renuevan el carné de conducir y que tiene su medio de locomoción principal en el bus, algo que va empeorar con la implantación de la Zona de Bajas Emisiones en el centro » indican los vecinos, propone un recorrido «que va desde Rairo, , Barrocás, A Sainza, San Francisco, Auditorio, y tras la parada de Parque san Lázaro remata en O Couto», indican.

Consideran que, e para dar servicio a San Francisco «dejan a los vecinos parada en su única zona verde, O Posío, lejos de supermercados, la plaza de abastos, y ya no nos lleva hasta la estación de buses». Esto afecta tanto a mayores sin coche propio, como a alumnos que deben de coger el bus en la residencia» lamentan. Esperan que el alcalde que sigue dándoles largas «nos reciba al fin».

Los mayores son los más perjudicados, subrayan colectivos de Mende-Lonia

La participativa asamblea vecinal de Mende acordó en votación, y por unanimidad, mostrar su desacuerdo con la futura línea 16 de Mende-A Chavasqueira , que implica peores itinerarios y frecuencias que la línea 9 actual, afirma.La propuesta que presentan en el escrito de recogida de firmas que entregarán al Concello incluye el itinerario Lonia-Colegio de Mende- Casa Gumersindo-Rúa do Bamio- Rúa da Rabaza-Avenida Otero Pedrayo-Alfonso Rodríguez Castelao Curros Enríquez. El recorrido continuaría luego por Parque de San Lázaro-Xoan XXIII-Alameda-Xardín do Posío-Rúa Coruña-Nosa Señora da Saínza José Cornide-Residencia.En cuanto a la frecuencia piden mantener la que ya tenían cada 80 minutos o mejorarla. Recuerdan que muchos vecinos de estas zonas son mayores con necesidades específicas de acuerdo a su edad, y escolares que se desplazan desde otros puntos de la ciudad . Además hoy se celebra junta de portavoces en el Concello para abordar la propuesta de modificación de crédito de 25 millones que quiere llevar Jácome al pleno, y el portavoz del BNG, Luis Seara, adelanta que «aprovecharemos esta reunión para que se aborde, a mayores y con carácter prioritario, la situación del transporte urbano» con continuos cambios de líneas «que provocan «desasosiego y confusión» a los ciudadanos, afirma .