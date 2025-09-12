«En sud mochilas está su futuro». Bajo este lema, ayer, la Fundación Amigos de Galicia entregó, en el centro comercial Ponte Vella de Ourense, mochilas equipadas con material escolar adaptado a cada etapa educativa, con el objetivo de garantizar que todos los menores, aunque pertenezcan a familias menos favorecidas, puedan comenzar el curso en igualdad de oportunidades.

Ni un alumno sin mochila ni material escolar

Las entregas se realizaron en la oficina de la entidad en Ourense y, de manera simbólica, en el Centro Comercial Ponte Vella con ayuda de su gerente, Marcos Vila, pues este centro colabora como punto de recogida de material escolar nuevo.

esde la Fundación Amigos de Galicia recuerdan que la campaña «En sus mochilas, su futuro» , continúa en marcha hasta mediados de septiembre, recogiendo material escolar nuevo en puntos colaboradores de la comunidad. Los artículos más necesarios son mochilas, estuches, carpetas y libretas, aunque cualquier aportación, por pequeña que sea, supone una ayuda fundamental para las familias más vulnerables.

La entidad agradece la colaboración de empresas, comercios, entidades y de todas las personas particulares que con su solidaridad hacen posible que estas mochilas lleguen a los niños y niñas que más lo precisan.

Este año detectaron un notable incremento en las solicitudes, especialmente de familias procedentes de países de Latinoamérica —como Venezuela, Perú y Colombia— y de África Occidental. La llegada de estas personas a Galicia está reflejándose en las demandas de apoyo escolar, que siguen creciendo año tras año. En 2024, la Fundación entregó 1.564 mochilas en toda Galicia. En 2025 prevén que puedan ser más Las personas interesadas en colaborar pueden hacerlo acercándose a los puntos de recogida, comprando mochilas a través de la web www.amigosdegalicia.org, realizando un Bizum o sumándose cómo voluntarios .

No es la única organización que se ocupa de ayudar en este en todos los aspectos, a las familias vulnerables. De hecho Cruz Roja Ourense desarrolla hoy día 12 y mañana 13 de septiembre la campaña ‘Vuelta al Cole Solidaria’. Una iniciativa de recogida de material escolar de Fundación Solidaridad Carrefour y Cruz Roja.

Arranca con la donación directa de 100.000 euros en material escolar realizada por Carrefour, a la que se sumarán lo que se recoja en todos los centros adheridos como el de Ourense, en clave de material escolar, de los clientes que deseen participar en la presente campaña. Así se dará cobertura, afirma Cruz Roja a todas las situaciones de vulnerabilidad.