El alcalde de Verín niega la ilegalidad de una obra por la que se enfrenta a la cárcel: «Era una emergencia»

El regidor municipal de Verín, Gerardo Seoane, se sentó este jueves en el banquillo de la Audiencia Provincial de Ourense acusado de prevaricación urbanística y de un delito contra la ordenación del territorio. La Fiscalía solicita para él seis años de prisión y doce de inhabilitación, al considerar que ordenó obras ilegales— en el año 2019— en el entorno protegido de la iglesia de San Bartolomé de Queirugás sin contar con los permisos preceptivos de la Xunta.

Durante su declaración, el alcalde socialista —arquitecto de profesión— defendió que actuó motivado por la urgencia y con el objetivo de proteger a los vecinos ante un posible derrumbe. «No era un proyecto, era una actuación de emergencia», aseguró poniendo el foco en que en las fechas de los hechos había llovido en abundancia, poniendo en entredicho la estabilidad de un talud en la zona donde se ejecutaron las obras. «Fui para ver si el talud era estable o no y aprobé la actuación porque como alcalde tengo que velar por la seguridad de mis vecinos», defendió el mandatario local quien añadió que «se hizo de un día para otro».

Según explicó, el talud anexo al templo sí amenazaba con venirse abajo tras varios días de intensas lluvias, por lo que decidió intervenir de inmediato, pese a que, reconoció, sabía que el templo estaba protegido al amparo de la ley del Patrimonio Cultural de Galicia y la legislación nacional de Patrimonio Histórico Español y que, como tal, era necesario contar con autorización previa de Patrimonio para efectuar cambios en el entorno.

Pero con una excepción, siendo esa en la que ampara su defensa el alcalde de Verín. Sostiene que se trataba de una actuación de mantenimiento de emergencia, avalado —según él— por una instrucción interna de noviembre de 2017 de la propia Consellería de Cultura que permite no tener estos permisos cuando se trata de obras de «escasa complejidad técnica» y que no afectan al bien ni a su contemplación. Algo que, a su entender, se cumplió en este caso.

Mantener o urbanizar

El problema, más allá del talud, reside en que, tras la demolición del muro la zona quedó «hecha un desastre», en palabras del propio Seoane, por lo que fue necesario adecentarla «para seguridad de los vecinos» con una «capita de hormigón».

«Desde mi punto de vista está amparada por la ley. A la iglesia no se le tocó», defendió a preguntas del Ministerio Fiscal, a cuya representante le explicó que «no era preceptivo el permiso de nada. Lo que hay es que justificar la acción después, y fue lo que hicimos», igual que, dijo, llevó a cabo en otras parroquias del concello desde que accedió a la alcaldía en 2015.

La diferencia fue que, esta vez, las obras en el entorno de la iglesia de San Bartolomé de Queirugás llegaron ante la justicia por un envío de denuncias anónimas, según explicaron en la Audiencia Provincial. Unas denuncias que motivaron que la Policía Autonómica, a instancia de la Consellería, se desplazase hasta Verín para conocer la realidad de la situación y, una vez acreditado lo que sucedía en la iglesia, notificarle al regidor la necesidad de parar las obras.

La notificación llegó primero por vía telemática a la sede eléctrica del concello, y en ello se basó el regidor para no aceptar ni firmar la que los agentes le llevaron en mano. «Yo no tenía nada que recoger porque ya estaba notificado y era para el concello, no para mí», se excusó a preguntas de la fiscal.

Fue precisamente la que por aquel entonces era jefa territorial de Cultura, Sandra Quintas, la que acabó remitiendo escrito a la Fiscalía Provincial al considerar que Gerardo Seoane, en su condición de alcalde, estaba vulnerando de manera reiterada su solicitud de paralización de las obras. «Es preceptiva siempre la autorización de Patrimonio al tratarse de un bien cultural», indicó ayer en el juicio en el que trasladó que la actuación del regidor verinés «no encaja» en la excepción de la propia consellería por «la magnitud de la obra» que, en su opinión, «excede el mantenimiento y la conservación».

Una valoración en la que coincidieron varios de los testigos que pasaron por la Sala. Desde la Dirección Xeral de Patrimonio, los peritos explicaron que se trató de una actuación que alteró el entorno del templo, con una intervención urbanística «que excedía con mucho» lo que se puede considerar un mantenimiento. Uno de los técnicos lamentó incluso que las obras continuaran pese a que se ordenó su paralización tras detectarse la irregularidad.

El arquitecto municipal aseguró que fue informado a posteriori de la intervención, y confirmó que los trabajos requerían autorización de la Xunta, «los movimientos de tierra no se pueden amparar jamás a la instrucción», expuso en referencia a unas conducciones para canalizar el tendido eléctrico que el propio alcalde reconoció que se llevaron a cabo en esta actuación. «Son obras de urbanización, no de mantenimiento y conservación», abundó un arquitecto de la consellería en Ourense que se encargó de analizar las acciones.

«Prevaricación clarísima»

En todos ellos se avala el Ministerio Público. Según la fiscal de Medio Ambiente y Urbanismo, Carmen Eiró, no se trató de simples labores de contención, sino de «una obra mayor» con movimiento de tierras, zanjas para canalizaciones de agua y saneamiento, y soterramiento de tendido eléctrico y alumbrado. Todo ello, recalcó, realizado sin proyecto técnico, sin autorización y sin control administrativo.

«No se puede alegar un bien para los ciudadanos en la urbanización del entorno de un bien inventariado», sostuvo la fiscal para la que «la prevaricación es clarísima» y la conducta fue «totalmente arbitraria, siendo consciente de la ilegalidad por falta de permisos».

Por su parte la defensa pide la libre absolución. Para el abogado del alcalde, Eduardo Sánchez, «no tiene gravedad suficiente para la pena fiscal». «¿Son ilegales las obras? No lo sabemos porque no se llegó a completar el proceso administrativo», lamentó el letrado reprochando que las diligencias de investigación se incoaron antes de que el Concello tuviese tiempo de presentar alegaciones a la solicitud de paralización.

«Lo que he hecho está bien»

Antes de abandonar la sala, Gerardo Seoane hizo uso de su derecho a la última palabra. En ese turno se explayó y fue claro y contundente: «soy plenamente consciente de lo que he hecho, y lo que he hecho está bien», aseveró antes de buscar culpables. "¿Cuándo ha enviado la Consellería a la Policía Autonómica a ver obras de un día para otro?», puso en entredicho antes de apuntar a su antecesor al frente del consistorio, «la denuncia anónima tiene nombre, el del anterior alcalde», afirmó en referencia a Juan Manuel Jiménez Morán, del PP, quien «realizó obras allí, demolió casas— en Queirugás— y ni siquiera barrió».