Acuerdo unánime de los grupos municipales para que el bus urbano sea gratis en 2026

Los cuatros grupos políticos con representación en el Concello de Ourense, acordaron ayer por unanimidad, llevar a pleno este otoño una modificación de la ordenanza que regula el servicio de transporte urbano de autobuses de la ciudad, para que sea gratuito.

Un gratuidad universal para todos los ciudadanos de cualquier edad, que entraría en vigor a mediados de 2026, con cargo al nuevo presupuesto municipal que el Concello prevé aprobar para dicho año y con el nuevo contrato del servicio municipal de transporte en marcha .

El tema se abordó en la junta de portavoces del Concello de Ourense en el que sin embargo Gonzalo Pérez Jácome no contó con apoyo de los grupos de oposición, en el tema más urgente, para la puesta en marcha de las nuevas líneas de autobuses desde este martes, día 16, pese a las numerosas reclamaciones y protestas de colectivos vecinales.

El BNG pide moratoria

El alcalde afirma que «No se puede frenar porque es una mejora para la mayoría», manifestó ya que «el 95% de la gente va a salir beneficiada con esta nueva red, entonces no podemos posponerla más». Las nuevas líneas entrarán en vigor durante una semana (desde el día 16 al 22 de septiembre) en la que los autobuses serán gratuitos.

Sin embargo el portavoz municipal del BNG, Luis Seara, quien aprovechó para señalar que fue su grupo el que hizo en su momento la propuesta de un servicio de buses gratuito, pidió una moratoria en la implantación de esas nuevas líneas diseñadas sin consenso previo por el gobierno local, e implantar un modelo elaborado «con rigor y seriedad» . También pidió comenzar a trabajar ya en su implementación a la mayor brevedad posible».

PSOE :Escuchar yno imponer

Por su parte, el grupo socialista pide también que la implantación se haga en seis pasos, y lo primero sea «escuchar y no imponer» ; garantizar un servicio público digno y accesible, y dar información clara y en tiempo real.

En esta línea el primer paso, según la portavoz Natalia González, debe ser una convocatoria urgente por parte del gobierno municipal de un encuentro con las entidades vecinales, sociales y aquellas especializadas en materia de movilidad de la ciudad.

En segundo lugar, que se tenga por trasladada la propuesta del grupo municipal socialista, en la que se incluyen las demandas e inquietudes de entidades del tercer sector y asociaciones vecinales para su toma en consideración y evaluación y la inmediata paralización de los cambios previstos.

PP: «Cortina de humo»

Por su parte la portavoz del grupo municipal del PP , Ana Méndez, señaló que aunque están a favor de la gratuidad del bus «puede ser una cortina de humo que oculte la improvisación que estamos viviendo a día de hoy con la modificación de todas las líneas de buses». En este sentido, la portavoz popular puso el foco en las necesidades inmediatas de rediseño del transporte urbano anunciado por e l regidor.

Piden que se escuche al vecindario, que se atiendan sus preocupaciones y que se deje abierta la posibilidad de modificar lanas líneas cuando entren en funcionamiento. «No se puede cerrar definitivamente un plan que afecta a millares de personas en su día a día y que no contó con un periodo de pruebas» subraya Ana Méndez. Desde e l PP ya están manteniendo encuentros con colectivos vecinales para recoger sus demandas .

Campaña informativa

El Ayuntamiento de Ourense y la empresa concesionaria Avanza instalarán una carpa desde el lunes 15, hasta el lunes, 22 de septiembre, en diferentes barrios de la ciudad para informar a la ciudadanía acerca de la nueva red de líneas del servicio de autobuses urbanos, que entrará en funcionamiento este martes.

La carpa estará abierta todas las mañanas de 11.00 a 13.00 horas, recorriendo diferentes localizaciones, y cada tarde, de 17.00 a 20.00 en la plaza de Bispo Cesáreo. Así, el lunes por la mañana estará en Bispo Cesáreo (Alameda), el martes en la explanada de la estación intermodal, el miércoles en la residencia (calle Ramón Puga, 54, junto al quiosco), el jueves en la avenida de la Universidad (número 18), el viernes, en la plaza de la Marina, el sábado y el domingo de nuevo en la plaza de Bispo Cesáreo y el lunes siguiente, en el parque de San Lázaro.

El Ayuntamiento de Ourense recuerda que el servicio de autobuses urbanos será gratuito desde el martes, 16, hasta el lunes, 22 de septiembre pero en este caso de forma eventual debido a la celebración de la Semana de la Movilidad. Es una de las indicaciones de la UE para promover el uso del transporte colectivo público.

Ana Méndez, explicó que e PP continúa estudiando esta modificación, sin aclarar su postura. «Queremos conocer primeramente el grado de ejecución real de las obras y proyectos que ya fueron aprobados durante este mandato. De nada sirve anunciar inversiones millonarias si no se pagan».

BNG y PSOE apuestan por llevar a pleno en lotes diferenciados los 27 millones que quiere aprobar Jácome

Tampoco tuvo apoyo el gobierno local en el tema central de la junta de portavoces de ayer, en la que intentaba de buscar consenso para conseguir aprobar en un pleno en octubre una modificación de crédito por 27 millones para hacer 11 proyectos de obra en la ciudad .El grupo municipal del BNG trasladó al alcalde la propuesta de que la modificación sea fraccionada en tres, evitando por lo tanto su votación en lote.El portavoz nacionalista Luis Seara entiende un lote sería en el que primero donde figuran todas las actuaciones previstas en materia de infraestructuras y cuyo importe total asciende a 16.238.135.08 euros. Un segundo expediente que aglutine el suministro de colectores de basura, la redacción del nuevo Pepou del casco viejo y la contratación de la redacción de la adaptación del PXOM y cuyo importe total asciende a los 3.824.100,61 euros. Y un tercero expediente en el que se contemple la ejecución de las dos sentencias judiciales propuestas y cuya cuantía total suponen a las arcas municipales 5.670.425,29 euros de los cuales 1.111.458,67 euros se corresponden con intereses de demora.La portavoz del grupo municipal socialista Natalia González se posicionó igualmente en el debate sobre lotes, aunque se reservó su voto para el pleno. La portavoz popular