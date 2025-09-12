Activo un plan de choque para frenar la contaminación de los ríos tras los incendios

Aún no han llegado las lluvias otoñales, pero en la provincia ya se trabaja contra reloj para evitar que traigan consigo una segunda catástrofe ambiental tras la oleada de incendios del verano. Por ello, la Confederación Hidrográfica Miño-Sil (CHMS), dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica, ha activado un plan de choque post-incendios con epicentro en Ourense, dotado con más de tres millones de euros y el despliegue progresivo de 20 brigadas y 200 personas en las zonas de mayor riesgo.

Este jueves, el presidente de la CHMS, José Antonio Quiroga, y el subdelegado del Gobierno en Ourense, Eladio Santos, visitaron los trabajos en Carballeda de Avia, municipio asolado por uno de los incendios de agosto, que arrasó más de 3.000 hectáreas de monte. Allí, sobre el terreno, supervisaron las primeras actuaciones de emergencia en el dominio público hidráulico (DPH): albarradas, fajinas, refuerzos en cauces, y sobre todo, prevención de contaminación. «El gran riesgo ahora es que las cenizas bajen del monte al río y, con ellas, metales, hidrocarburos, fósforo…Todo eso puede acabar en las captaciones de agua potable si no se actúa a tiempo»,advirtió Quiroga.

Carrera contra el reloj

El plan, de seis meses de duración, comenzó en septiembre con seis brigadas —alrededor de 60 personas— y se incrementará progresivamente hasta las 20 brigadas a finales de este mes. Están actuando ya en Carballeda de avia, Vilamartín, O Barco, Rubiá y Quiroga, entre otros puntos, y se extenderán a otras zonas sensibles de la demarcación, como El Bierzo y Zamora con el objetivo de proteger el agua, los cauces y las poblaciones río abajo.

«La prioridad número uno son las zonas donde hay captaciones de agua para consumo humano. Después las zonas con peligro de inundación y en tercer lugar aquellas y zonas de especial protección medioambiental y aquellas donde podamos llegar en función de la capacidad operativa», explicó Quiroga.

Las brigadas están ejecutando medidas de bioingeniería como fajinas y albarradas, utilizando material vegetal y piedra procedente de los propios incendios. También colocan madera calcinada en las laderas para evitar el arrastre de cenizas hacia los ríos.

Además, se están eliminando obstáculos en los cauces para prevenir taponamientos e inundaciones, y reforzando las infraestructuras en puntos de captación de agua para garantizar el abastecimiento a los municipios.

El propio comisario adjunto de la CHMS, Alberto de Anta, explicó que el terreno afectado es especialmente sensible: «Hay fuertes pendientes y perdida drástica de vegetación, lo que significa que, sin intervención, puede haber flujo de líquidos y sólidos hacia los ríos, con consecuencias para el ecosistema fluvial y para las poblaciones de río abajo», expuso. Para todo ello concretó que «las actuaciones consisten en la ejecución de fajinas de ramas, sujetas con rollizos de madera quemada, en zonas próximas a cárcavas, torrentes y regatos; asimismo, se construyen albarradas con madera quemada y piedras en cárcavas y torrenteras, todo ello ayudará a frenar el transporte de sedimentos, estabilizar el lecho y los márgenes, y disminuir la energía potencial del agua y, por tanto, su poder erosivo.»

Regeneración natural

Además de frenar la erosión y reducir la carga de sedimentos, los trabajos pretenden también favorecer la regeneración natural del entorno con microhábitats vegetales, lo que da pie a una segunda fase prevista de repoblación y mantenimiento con nueva dotación económica, según Quiroga, quien dijo que «esa es la intención, aunque ahora hay que centrarse en estas actuaciones».

Así recordaron que antes del despliegue, la CHMS realizó un estudio técnico y científico para identificar las zonas con mayor riesgo de escorrentías, erosión, contaminación e inundación. Este trabajo previo permite que las brigadas intervengan con precisión. Además, desde la Confederación insisten en la importancia de la coordinación interadministrativa, especialmente con Sanidade, para garantizar la calidad del agua, incidiendo en que si no hay acción también fuera del dominio hidráulico, la intervención estatal no será suficiente.

Críticas a la Xunta: «¿Publicidad? ¿Esas van a ser las medidas?»

Durante la visita no se evitaron los duros reproches a la Xunta de Galicia y a la Consellería de Medio Rural, que poseen competencias exclusivas en el monte. «Estos trabajos han comenzado ya, con rapidez, sin esperas; por el contrario, la Xunta de Galicia... todavía no ha dicho nada de prevención, ni ha contratado personal para los trabajos forestales que eviten una catástrofe similar», remarcó el subdelegado del Gobierno, Eladio Santos.

El mismo acusó a la administración autonómica de «limitarse a pedir ayuda del Gobierno y derivar sus responsabilidades», instándoles a «actuar con premura, como el Gobierno». Por su parte, el presidente de la Confederación Hidrográfica Miño Sil cuestionó la inversión de casi 3 millones de euros de la Axencia Galega de Turismo en marketing. «¿Publicidad, esas van a ser las medidas? dijo afeando que se dediquen fondos a promoción en lugar de destinarlos a prevención y restauración.En este sentido, Quiroga destacó que la Confederación actúa en los ríos, pero «las cenizas no nacen en el río, sino que están en el monte», y esta área excede sus competencias. Por ello piden que «la Xunta trabaje también en el monte».

Precisamente mientras esto pasaba en Carballeda de Avia, en San Cristovo de Cea el titular de Sanidade, Antonio Caamaño, avanzaba que el Ejecutivo Gallego destinará 180.000 euros para financiar el gasto que hagan los concellos afectados por los incendios en las analítica de control de agua.