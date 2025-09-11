La Xunta lanza un plan de 3,6 millones para recuperar el turismo tras el fuego

La provincia de Ourense, la más duramente golpeada por la reciente ola de incendios forestales, será el epicentro de un paquete de medidas urgentes y a largo plazo impulsado por la Xunta de Galicia para ayudar al sector turístico en su recuperación. Con una inversión inicial superior a los 3,5 millones de euros, el gobierno autonómico busca mitigar los daños económicos y de imagen, y reactivar la demanda turística en las zonas afectadas por el fuego.

Así lo presentó ayer en la delegación territorial de la Xunta en Ourense el delegado territorial, Manuel Pardo, y el director de Turismo de Galicia, Xosé Merelles. Según explicó este último, uno de los principales objetivos es «minimizar el impacto que los incendios pudieron generar en la percepción y reputación del destino Galicia». Por ello, este otoño se lanzará una ambiciosa campaña de promoción turística en el mercado nacional, con una inversión de 2,6 millones de euros, centrada en «poner en valor los recursos naturales» y la oferta complementaria del territorio.

Además, la Xunta pondrá en marcha una microcampaña específica para promocionar los municipios más afectados, «induciendo la demanda para fomentar el uso de los establecimientos turísticos de estas zonas».

El paquete de medidas también incluye la creación de nuevos productos turísticos diseñados en colaboración con la Asociación Galega de Axencias de Viaxe, con el objetivo de fomentar pernoctaciones en los concellos afectados. La Xunta financiará el 85% del coste para quienes se alojen y participen en experiencias turísticas en estos municipios, mientras que los usuarios harán frente al 15% restante. El programa se difundirá a través de las redes de AGAVI y de las agencias asociadas a la Federación Española de Agencias de Viaje (FEAV).

Ayudas por cancelaciones

Como tercera acción, la Xunta habilitará una nueva línea de ayudas directas para los alojamientos, únicamente de las zonas quemadas, que sufrieron cancelaciones durante el mes de agosto a causa de los incendios. Estas compensaciones cubrirán hasta el 25% de las pérdidas acreditadas, con un máximo de 2.500 euros por establecimiento reglado. La tramitación podrá realizarse a través de las nuevas oficinas de atención directa abiertas por la Xunta en toda Galicia, donde técnicos especializados ofrecerán asesoramiento.

Esta iniciativa afecta a 61 concellos ourensanos, 4 de A Coruña y Lugo y 11 de Pontevedra.

Bonos turísticos

La cuarta medida, ya en marcha, es el impulso de la demanda a través de programas como el Outono Gastronómico, que arranca el 19 de septiembre y que este año cuenta con la participación de cerca de 80 casas rurales, varias de ellas ubicadas en zonas afectadas. El programa combina estancias con menús tradicionales gallegos en alojamientos rurales.

También se activará una nueva edición del Bono Turístico de Galicia, a partir del 15 de septiembre. Esta iniciativa permitirá que más de 16.000 beneficiarios puedan alojarse en establecimientos adheridos hasta el 1 de diciembre. Merelles animó a los negocios de las zonas más golpeadas por los fuegos a sumarse al programa para canalizar parte de la demanda hacia sus instalaciones.

Turismo y naturaleza

En total, las campañas están dirigidas a 80 concellos y alrededor de 500 establecimientos turísticos reglados, ubicados en zonas que alcanzaron el Nivel 2 de emergencia durante los incendios del verano. Entre ellos se encuentran destinos clave como A Veiga, afectado en pleno arranque de su temporada alta de otoño e invierno, y la estación de montaña de Manzaneda, donde se cuantifican daños cercanos a los 300.000 euros en infraestructuras, según explicó el propio Merelles, quien es presidente de la sociedad que gestiona las instalaciones y pudo comprobar personalmente unos daños en los que lamentó especialmente los que afectan al patrimonio natural: «el entorno está totalmente perdido», expuso.

A pesar de la devastación medioambiental en ciertas áreas, la Xunta subraya que no se registraron daños personales ni cierres de alojamientos rurales por destrucción directa y se prevé que muchas zonas puedan reabrir o recuperar su actividad a corto plazo. Pese a todo, el director de Turismo ensalzó que Galicia vivía este año un crecimiento del 5% en visitantes en los primeros siete meses, y una ocupación superior al 80% en agosto. Invitando a los turistas a seguir eligiendo Galicia y, ahora, especialmente las zonas afectadas por los incendios para que puedan recuperarse y reducir las pérdidas económicas .

Constituida la mesa de trabajo sobre los incendios

A mayores, en la Diputación Provincial ayer se constituyó oficialmente la mesa de trabajo para realizar un análisis exhaustivo sobre la ola de incendios. La iniciativa, acordada en el pleno extraordinario y urgente celebrado el pasado 27 de agosto, tiene como objetivo principal elevar propuestas concretas a las administraciones competentes para reforzar la colaboración y atender las necesidades donde los concellos no puedan llegar por sí solos.

En la reunión participaron los portavoces de los cuatro grupos políticos provinciales —Patricia Torres (PP), Álvaro Vila (PSOE), Bernardo Varela (BNG) y Rafael Cachafeiro (DO)— quienes planificaron el calendario y la estructura de trabajo. Se dividirá en tres grupos específicos: una mesa de prevención, integrada por alcaldes, ganaderos, agentes forestales, sindicatos agrarios y comunidades de montes; una mesa de extinción, donde participarán Guardia Civil, GES, Bomberos del Consorcio, Emergencias de la Xunta, BRIF, Policía Autonómica y el CIF de Servicios Forestales; y, finalmente, una mesa de conclusiones para dar traslado a las administraciones correspondientes.