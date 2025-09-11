Xastré, un licor que pervive y triunfa en Laza

El municipio de Laza no solo destaca por su ancestral Entroido sino también por una bebida que precisamente para esa fiesta es cuando más protagonismo tiene. Se trata del Xastré, que es elaborado a base de aguardiente y diversas hierbas que recogen en el campo, y que afortunadamente a pesar de los años y de su laboriosa elaboración no se está perdiendo. De hecho, la Asociación cultural Enlazados gestionó hace unos cinco años aproximadamente con una empresa de licores para que se lo haga y «lo vendemos solo en carnavales».

La receta de este licor se pasa de generación en generación. «Nosotros lo hacemos en invierno para Carnaval porque es una bebida que se consume mucho en esas fiestas. Mi madre lo hace y lo intentamos hacer todos. Hacemos lo justo para ese año y hay algunos años que sobra y otros que hay que hacer más», explica Jacobo, un miembro de la asociación que asegura que no se está perdiendo esa tradición.

La gente solía hacer en todas las casas este licor verde para consumo propio pero ahora la asociación también desde la pandemia lo encargan a una empresa y hacen alrededor de cien botellas para vender y recaudar para la entidad.

Es una bebida muy apreciada por su sabor, y al igual que muchos licores elaborados a base de hierbas es digestivo. Afortunadamente son hierbas comunes que no se encuentran en el monte con mucha facilidad, y es un licor muy apreciado por personas tanto jóvenes como mayores, que también es muy apreciada en la comarca de Monterrei.