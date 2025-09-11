Sarabela Teatro a conquista de Madrid
Sarabela Teatro desembarca este mes en Madrid para ofrecer 16 representacións do seu espectáculo «O dragón de ouro» no Teatro de la Abadía, onde poderá verse do 11 ao 28 de setembro. Esta estadía na Sala Juan de la Cruz do emblemático espazo escénico madrileño conta co patrocinio da Xunta de Galicia, que apoia así mesmo o pase do espectáculo en galego.
