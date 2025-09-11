Presión vecinal y política para que Jácome «consensúe» las líneas del bus

El gobierno del Concello de Ourense sigue adelante con su idea de poner en marcha el día 16 de septiembre, el próximo martes, su nuevo modelo de líneas y frecuencias de autobús, pero tanto partidos de oposición como distintos agrupaciones vecinales como Miño, o los vecinos de Seixalbo le piden una moratoria, y que «repiense» la propuesta presentada por el alcalde, Gonzalo Pérez Jácome

El grupo socialista lleva ya semanas insistiendo en los «graves riesgos» que supondría esta nueva reorganización del transporte metida, dicen, «a calzador». Ayer reunieron a más de 50 asociaciones de vecinos y sociales para escuchar sus propuestas e ideas. La conclusión final de los vecinos es que se produzca una reunión similar con el regidor, para que se escuchen sus ideas.

«Las socialistas de Ourense dejamos claro que nuestro objetivo es garantizar que nadie quede atrás, poniendo orden, criterio y rigor en la planificación del transporte urbano, de la mano del tejido social de la ciudad». Señalan que después de recoger las reclamaciones de los y las asistentes al encuentro y «gracias a la presión del vecindario y a la labor de fiscalización que realizamos, Jácome se ve obligado a rectificar. Aún estamos a tiempo de evitar el caos y construir entre todas y todos una red de autobuses digna, eficiente y pensada para las necesidades reales de Ourense».

Entienden desde el grupo del PSdeG que es gracias a la insistencia vecinal y de las socialistas que el alcalde ya admite puntos negros (Cabeza de Vaca, Velle, Cudeiro, Mende, avenida de Portugal y Universidad) y anuncia fases y modificaciones antes de su puesta en marcha, «reconociendo así también la improvisación».

«Entre los cambios ya anunciados en los últimos días figuran: modificaciones nos horarios de la línea 3, supresión del recorrido de la línea 8 por A Chavasqueira, eliminación del servicio directo a Mende en la línea 9 o la creación de una nueva línea 16 con frecuencias muy limitadas. Un rosario de ajustes que evidencian la chapuza inicial y que se producen antes de que la nueva red comience a rodar», enumera la portavoz del PSdeG en el Concello y secretaria general del partido en la ciudad, Natalia González.

Los vecinos trasladaron su inquietud y entre otros asuntos manifestaron el temor de muchos enfermos crónicos que no saben cuantos transbordos tendrán que realizar, toda vez se efectúen los cambios en las líneas.

Propuestas

Las propuestas de las socialistas para mejorar el sistema anunciado por el alcalde incluyen transbordos gratuitos, con o sin tarjeta en las líneas que precisen 2 o 3 cambios; información en tiempo real con actualización inmediata del sistema GTFS; geolocalización, seguimiento en directo, códigos QR, pantallas en funcionamiento y una aplicación móvil; pagos modernos e inclusivos a través de QR Tarjeta Metropolitana de Galicia, Gente Joven y tarjeta bancaria; accesibilidad garantizada con sistema de audio en todos los buses para anunciar líneas y paradas, accesibilidad y transporte gratuito.