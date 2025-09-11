Personas Sordas reivindican su «identidad»

Cuando no ejerce su trabajo de informático, Martín Luis Becerra se dedica a cubrir las labores como presidente de la Asociación de Personas Sordas de Ourense (APSOU), y representar esta institución.

A través de Arancha Pérez, intérprete de la lengua de signos, explica que la asociación juega un papel fundamental no solo por los servicios que ofrecen, también por la variedad de actividades que ofertan a sus socios y socias.

Martín Luis Becerra, presidente de APSOU. | Iñaki Osorio

«La sociedad, la accesibilidad en general al ocio, pues no es accesible», explica Martín, «nosotros damos el ocio el lengua de signos. En nuestra lengua, porque tenemos nuestra propia lengua nuestra propia cultura, nuestra propia identidad», remarca el presidente.

Entre los distintos servicios que ofrecen, se encuentran dos tipos de solicitud de intérprete. El primero es la petición de un intérprete de manera presencial, se entiende este para causas primordiales como sería por ejemplo una cita médica. Mientras, el segundo, se trata del «servicio de videointerpretación en lengua de signos», para trámites más sencillos aunque también necesarios como podría ser «la gestión de una factura», expresa el presidente, pues se realiza a través de una videollamada puesto que actualmente son muy pocos los intérpretes y esto facilita poder ofrecer una cobertura completa a las personas sordas pese a la falta de voluntarios.

Ambos se puede solicitar tanto de forma presencial en el propio centro (Ramón Cabanillas, 6) como en su página web (https://www.apsou.org/gl/).

«También cuando hay actividades fuera que no son accesibles pero vemos algún tema que nos interesa, lo traemos aquí y lo hacemos accesible», expone Martín, «porque no queremos quedarnos atrás, evidentemente. Queremos fomentar la independencia de nuestros socios y socias, que se enteren de lo que está pasando alrededor. Por ejemplo, el pasado mes de mayo hicimos una charla sobre los cambios de la DGT (Dirección General de Tráfico), invitamos al director para que nos comentara las novedades con una intérprete», detalla el presidente.

Sin embargo, la falta de voluntarios hace que busquen cómo «economizar el tiempo». Admiten que las cosas han cambiado mucho desde que se fundó la asociación e 1974; una de ellas, el ciclo de intérprete, que actualmente «ascendió» a ser una carrera universitaria, pero su falta de implementación real en la universidades, como es el caso de la UVigo a Ourense, hace que pasen muchos más años hasta que salgan nuevos graduados en lengua de signos.

Actualmente, cuentan con dos trabajadoras para sus 133 miembros. Cubren labores de administración, gestión, proyectos de integración social, etc., aunque recalcan que atienden a «todo tipo de usuarios».

Comparten espacio y página web con la Federación de Asociaciones de Personas Sordas de Galicia (FAXPG) , que al ser de nivel autonómico abarca más cuestiones. «Tenemos servicio de empleo, hay una trabajadora social, también una terapeuta para ofrecer terapia ocupacional, y luego hay servicios en varias áreas, comunicativa, educadora y psicóloga, etc», cita Martín.

A mayores la asociación ofrece, para todo aquel que quiera aprender la lengua de signos, dos modalidades para cursar, una presencial y la otra on-line. Se pueden consultar bases y precios en su página web para este curso con el que se obtiene «la titulación dentro del marco europeo de las lenguas» resultando en un buen nivel.

«A vosotros os llega todo auditivamente», señala el presidente, «a nosotros no, entonces, no podemos quedarnos en casa estancados, sin información», denuncia reivindicando que, solamente en la provincia de Ourense, son entorno a 2.500 y 3.000 las personas sordas que precisan estos espacios.

Día Mundial del Lenguaje de Signos

En el mes de septiembre esta asociación también recupera la normalidad tras el verano. Siendo un mes de adaptación con el resto de trabajadores y miembros que han estado fuera, comienza la organización para recuperar esas actividades. Además, en este mes tienen una de sus fechas más relevantes: el Día Internacional de la Lengua de Signos, el 27 de septiembre, por el que este año se desplazarán hasta Lugo para reunirse con el resto de asociaciones y celebrar este día. Por otra parte, dentro de las actividades que oferta la asociación, hay próximas fechas como la de mañana viernes 12 en la que se reunirán los socios para disfrutar de la fiesta de temática playera y fomentar el rato en la comunidad. El próximo 19 elaborarán un vídeo entre todos con motivo del Día Internacional de las Personas Sordas. Y el sábado día 20, tendrán el «encuentro de paella y foro CNSE», momento que contará con vermú, pella para comer y un foro asociativo por la tarde para poner en debate los temas que se tratarán posteriormente en el Foro de Reconstrucción Sorda de la CNSE con un representante de FAXPG y APSOU. Disponen toda la información en su página web, oficina o redes sociales.