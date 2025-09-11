Música, arqueología y divulgación patrimonial se dan la mano en el Festival Pedra

El Festival Pedra celebra este mes su quinta edición fiel a su espíritu: con una propuesta cultural y musical intergeneracional, «de 0 a 100 años», como la define su coordinador, Óscar Penín. Una cita que, en palabras del propio organizador, es «ambiciosa, pero pequeña», y que combina música, teatro, arqueología y divulgación del patrimonio natural, todo en un formato de acceso libre y en contacto con el entorno.

La programación se reparte entre dos fines de semana y dos emplazamientos distintos: el Museo Etnográfico de Loiro, en Barbadás, acogerá las actividades este viernes 12 y sábado 13 de septiembre, mientras que el Pazo Museo de Otero Pedrayo, en Trasalba, en Amoeiro, será el escenario de la última jornada el sábado 20.

Música y arqueología

Arranca este viernes con una jornada arqueológica que incluye, a las 16.30 horas, una visita a las excavaciones del Castro de Trelle. A continuación, habrá dos citas musicales: a las 19.00 horas, un concierto comentado de músicas de raíz a cargo de la Fundación Legar, y a las 20.30 horas, una actuación especial de Neonymus, el único artista no gallego del cartel. Procedente de Burgos, ofrecerá un espectáculo basado en «cantos atávicos de la música prehistórica filtrados a través de la música electrónica», una propuesta que la organización invita a no perderse.

El sábado será una jornada más extensa y de ambiente «más estilo romería», según Penín. La música será protagonista desde primera hora, con el pinchadiscos Dani Tamayo abriendo la programación, y el grupo Vimbio cerrando a las 22.00 horas. Por el escenario pasarán también Allo Negro, Lideira, Regueifa Tour, Dj Tristón y la cuentacuentos Uxía Morán— a las 17.30 horas—. Además, habrá juegos populares y talleres de la mano de Bela Auria.

Como novedad, este año el Pedra incorpora un camión foodtruck con una propuesta de fusión gallega-mexicana diseñada especialmente para el evento. Aún así, Penín pone en valor los recursos del propio entorno: «Loiro tiene un restaurante estupendo y una tienda de ultramarinos. No queremos esa filosofía de festival donde todo se basa en hacer cola para conseguir un ticket. Aquí promovemos el comercio local y el respeto al lugar». De hecho, destaca que se puede llevar comida de casa: «Lo importante es disfrutar. Es un espacio muy bonito, sin barreras ni arquitectónicas ni económicas».

Todo ello con el esfuerzo de un equipo que saca adelante el festival con medios muy limitados. «Sentimos orgullo de hacer algo tan grande con gente tan grande y recursos tan pequeños», ensalza Penín, que bromea que «es tan así que los artistas vienen poco más que por un plato de sopa».

Literatura y estrellas

La última jornada del festival se celebrará el sábado 20 en Trasalba, con una tarde centrada en la literatura, la música y el cielo nocturno. La programación comenzará a las 16.30 horas con la presentación del facsímil de la revista literaria A Bisbarra, editada en 1981 por vecinos de la mancomunidad de Santa Águeda (A Peroxa, Coles, Amoeiro y Vilamarín), que llegó a contar con firmas como la del poeta Manuel María.

A las 17.30 será el turno del autor de cómic Cristian Caruncho, ganador del premio Castelao de Banda Deseñada, que presentará su última obra. La música tomará el relevo a las 19.30 con Cinta Adhesiva, seguida de Ulises en Trasalba. La jornada cerrará con arqueoastronomía desde el pazo, a las 21.30 horas, guiada por Pablo Alemparte, de la Asociación Astronómica de Vigo.

«Muchos no saben que el Ulises de Joyce se tradujo al gallego antes que al castellano, y fue Otero Pedrayo quien lo hizo. Aprovechamos ese contexto para plantear la jornada más literaria y cultural para poner fin al festi», exponen.