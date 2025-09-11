Jornada sobre computación cuántica para los «sabios» de clase
REDACCIÓN
La agenda de actividades arrancó ya en el campus. Entre las primeros estuvo este miércoles estuvo la Escuela Superior de Ingeniería Informática, donde se celebró la jornada «Computación Cuántica: ¿presente o Futuro?», organizada por Google Developer Group Ourense con el apoyo de esta escuela.
La actividad se presentó cómo «una ocasión incomparable para explorar la vasta y enigmática esfera del fascinante ámbito de la computación cuántica y sus aplicaciones potenciales, que podrían revolucionar la tecnología tal y como la conocemos». Según indican desde la organización, el evento fue diseñado especialmente «para aquellos que desean sumergirse en tecnologías emergentes y establecer contactos valiosos con personas igualmente apasionadas por estos temas».
