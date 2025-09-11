La exposición «Rostros», uno de los eventos culturales más concurridos en O Ribeiro

Nada menos que más de 15.000 visitas recibió desde el pasado día 19 de agosto la exposición «Rostros», organizada con la colaboración entre el Concello de Ribadavia, Abanca y Afundación. Podrá visitarse hasta el día 15 en la rúa Progreso, a la altura de la Plaza das Banquetas. Se convirtió en uno de los eventos culturales más concurridos del verano en la comarca.

«Rostros» propone una reflexión sobre la evolución del retrato en el arte gallego desde finales del siglo XIX hasta la actualidad. A través de cinco módulos autoportantes en gran formato, la exposición ofrece al público un viaje por las distintas interpretaciones del género realizadas por artistas como Julia Minguillón, Luis Seoane, Laxeiro, Antón Lamazares o Soledad Penalta, entre otros. Ayer asistieron el coordinador institucional de Abanca en Ourense, Mateo Alonso y la de Afundación en Ourense y Lugo, Beatriz Fernández-Anguiano.