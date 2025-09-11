Éxito internacional del Club Xadrez Ourense

El Club Xadrez Ourense ha dejado a la ciudad de As Burgas por todo lo alto el último fin de semana, cuando en el torneo Magistral de Carballo cuando entre el torneo Magistral de Carballo, celebrado el 6 de septiembre, y el campeonato de Portugal, disputado el 8, tres jóvenes ajedrecistas Xulio del Prado (2007), Pedro Gil (2005) y André Ventura (2000) consiguieron títulos memorables para su institución.

Xulio logró una deseada norma de Maestro internacional (el tercer título más importante que se puede conceder) con su actuación en tierras coruñesas, logrando 6.5 puntos de los 9 en liza en un potente torneo de 10 jugadores, entre los que se encontraban los grandes maestros Strikovic y Petkov. La misma distinción que Pedro alcanzaría días después en el país luso, quedando subcampeón en un torneo cerrado.

Por su parte, André, Maestro Internacional del club desde hace 9 temporadas, logró su sexto título nacional absoluto el domingo día 7, también en el campeonato disputado en Portugal.

Ourense tiene una fuerte tradición en la práctica de l ajedrez, y ha cosechado premios en diversos encuentros nacionales.

De hecho está en marcha la Escuela Xadrez Ourense Un curso más Escola Xadrez Ourense, que activará desde el 15 de septiembre de 2025 el nuevo curso de ajedrez 2025/26 con el fin de animar a todos aquellos que deseen iniciarse o continuar perfeccionándose en esta actividad intelectual y deportiva beneficiosa para todas las edades.

Para este próximo curso el grupo de entrenadores y monitores titulados continuará su labor de iniciación, tanto en las escuelas de base (43 centros de ensinoe y ayuntamientos el curso pasado), como en el nuevo local del club, (Centro de tecnificación) de Ramón Cabanillas 10 entreplanta, con grupos de iniciación, e perfeccionamiento y grupos para adultos.