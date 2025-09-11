Ecovigilantes, los corazones solidarios
Los alumnos del Divina Pastora iniciaron el curso entregando los 200 kilos de tapones recogidos en verano para sufragar el estudio de enfermedades raras
Ourense
Si hay un programa solidario, posible gracias a los alumnos y alumnas del Divina Pastora, es Ecovigilantes, que bajo la supervisión de su profesor, Gonzalo Sánchez Bussons realiza todo tipo de acciones relacionadas con limpieza y preservación de la naturaleza y apoyo a causas sociales.
Y estos chicos y chicas no paran ni en, verano pues acaba de empezar el curso y ya hicieron entrega de doscientos kilos que recogieron este verano en el CEIP Seixalbo para destinar lo que se recaude a la in vestigación de enfermedades raras.
