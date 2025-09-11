Ecovigilantes, los corazones solidarios

Si hay un programa solidario, posible gracias a los alumnos y alumnas del Divina Pastora, es Ecovigilantes, que bajo la supervisión de su profesor, Gonzalo Sánchez Bussons realiza todo tipo de acciones relacionadas con limpieza y preservación de la naturaleza y apoyo a causas sociales.

Y estos chicos y chicas no paran ni en, verano pues acaba de empezar el curso y ya hicieron entrega de doscientos kilos que recogieron este verano en el CEIP Seixalbo para destinar lo que se recaude a la in vestigación de enfermedades raras.