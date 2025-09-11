Declarados de Interés Turístico Nacional los entroidos de Manzaneda, Vilariño de Conso y Viana do Bolo

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica hoy la resolución por la que se concede el título de Fiesta de Interés Turístico Nacional a los entroidos de Manzaneda, Vilariño de Conso y Viana do Bolo .

El delegado del Gobierno en Galicia Pedro Blanco, señaló tras conocer esta declaración, que esta distinción «reconoce la singularidad de las tradiciones y de la cultura y pone en valor a identidad gallega. Celebra «con orgullo» la declaración, porque «supondrá un revulsivo para estas zonas, con un importante impulso al turismo», añadió.

«Esta distinción honra el esfuerzo colectivo de los vecinos y vecinas que, generación tras generación, mantuvieron viva la esencia del Entroido en los ayuntamientos de Manzaneda, Viana do Bolo y Vilariño de Conso», señaló Pedro Blanco.

Uno de los trazos característicos más importantes y conocidos de estas fiestas son las máscaras y personajes identificativos que cada uno de estos entroidos s tienen en común. En Manzaneda, la tradicional mázcara, y la figura del Boteiro, en Vilariño de Conso y Viana do Bolo. Es difícil precisar tanto los comienzos como los motivos por los que surge el Carnaval en la comarca que agrupa estos tres municipios. Se trata de una festividad pagana de carácter ancestral asociada al cambio de estación, con referencias romanas, celtas o griegas.