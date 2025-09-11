La contaminación en As Conchas obliga a suspender una regata nacional a 10 días vista

El interminable episodio de contaminación por el que pasa el embalse de As Conchas, en el Concello de Muíños, deja un nuevo episodio de incompetencia, en este caso en el ámbito deportivo: La Federación Española de Piragüismo ha tenido que cambiar la ubicación del Campeonato de España de Barco Dragón en modalidad de 500 metros al embalse de Verducido (Pontevedra) a menos de dos semanas de que la competición se dispute.

Según explica la federación en un comunicado datado del pasado lunes, el cambio de sede «alude a la retirada de la autorización de la Confederación Hidrográfica Miño-Sil, por una alerta que tiene emitida la Xunta de Galicia para esa zona, hecho que fue comunicado telefónicamente el pasado viernes, 5 de septiembre» a la Federación Galega de Piragüismo (FEGAPI). Según ha podido saber FARO, la alerta hace referencia al alto volumen de cianobacterias registrado en la zona, y que desde junio de este año obliga a decretar el nivel 3 de riesgo prohibiendo así el nado en sus aguas.

Es precisamente este veto del nado, impuesto desde hace 3 meses y del que no se espera salir en un futuro próximo, el que apunta a que la cancelación repentina de la competición en el embalse de As Conchas no responde a un agravante de última hora, sino a una negligencia de comunicación por parte de la Xunta de Galicia y la Confederación Hidrográfica Miño-Sil. Según ha contado la Federación Galega de Piragüismo en declaraciones a FARO, la solicitud para celebrar el campeonato en Muíños se realizó el pasado mes de abril. Unos meses antes se habría registrado una similar para acoger la Copa de España del mismo deporte, que sí se celebró, en el mes de mayo en pleno proceso judicial por la vulneración de los derechos fundamentales que la concentración de bacterias en el embalse de As Conchas suponía para los vecinos.

Imagen del Campeonato de España de Barco Dragón celebrado en mayo de 2025 en el embalse de As Conchas. / Alberche Kayak Club

Aunque llevaba aplicado el tiempo suficiente como para que los organismo públicos decretasen la cancelación de la competencia con antelación, el nivel de riesgo no tendría por qué haber afectado directamente, pues como explica FEGAPI, son numerosas las aguas en Galicia en las que no es practicable la natación pero sí la navegación. Aparte de esto, y para asegurarse, FEGAPI contactó hace un mes con la Xunta para confirmar que la celebración de la prueba en Muíños seguía en pie, a lo que el gobierno autonómico dio el OK. La versión cambió estas últimos días, pues como indica la Federación Española, la imposibilidad de celebrar la prueba en As Conchas «fue comunicada telefónicamente el pasado viernes, 5 de septiembre, a la Federación Gallega, y aprobada este lunes, 8 de septiembre, por la Junta Directiva de la RFEP».

A día de hoy, ni la Confederación Hidrográfica ni la Xunta de Galicia han enviado por escrito la denegación del permiso de competición, de extrema importancia para los equipos que se vayan a desplazar: al campeonato acudirán piragüistas de toda España que ya tenían pagado su viaje Y alojamiento, y sin la presencia de esta justificación no podrán cancelar su reserva sin penalización.

El embalse, envuelto en juicio

Los niveles de contaminación en el embalse de As Conchas llevaron a la asociación de vecinos local (con el apoyo de la Federación de Consumidores y Usuarios) a imponer en el pasado mes de marzo una denuncia pionera en Europa por violación de derechos humanos dirigida a la Xunta de Galicia, la Confederación Hidrográfica Miño-Sil y los Concellos de Bande, Muíños, Lobeira, Trasmiras y Os Blancos. La vista fue celebrada el 13 de junio, y el fallo, publicado tan solo un mes después, dio la razón a los afectados. El TSXG reconoció «la inactividad de las Administraciones Públicas demandadas, que pese a conocer la situación y estar legalmente obligadas a ello, no han sido capaces de poner remedio alguno». Por ello, condenó a Xunta y Confederación a sanear y mantener el embalse, además de compensar a las siete personas que formularon la denuncia con 1.000 euros anuales. Conocida la sentencia, la conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, expresó su disconformidad, y trasladó a los medios la intención de la Xunta de presentar un recurso ante el Supremo.