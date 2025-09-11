El Concello concede la licencia para un Decathlon en el viejo cine Avenida

Veintiocho años después de que fundieran a negro por última vez las pantallas del cine Avenida, ubicado en la calle Curros Enríquez, la conversión de este local histórico, que fue cine desde mediados del siglo XX, da hoy el último paso, para convertirse en tienda de la marca deportiva Decathlon en Ourense.

La junta de gobierno local del Concello de Ourense aprobará hoy la concesión de licencia solicitada por esta firma de ropa y artículos deportivos, propiedad del grupo francés Mulliez, para rehabilitar ese bajo de más de 15.000 metros cuadrados con el fin de instalarse. El local multiplicará el espacio que esta firma tiene en su sede actual de calle del Paseo, tienda esta última que cerrará en su momento cuando remate la compleja obra de rehabilitación del nuevo emplazamiento.

En el orden del día de la junta de gobierno local que se celebra hoy se confirmará la concesión de licencia de obra a la sociedad Decathlon España S.A.U. «para proyecto básico y de ejecución de adaptación de local para uso de comercio de material deportivo en la planta baja del inmueble sito en el número 21 de la calle Curros Enríquez, en suelo urbano consolidado, con una ocupación de 379 personas», señala el proyecto presentado

El Cine Avenida de Ourense, inaugurado en 1941, cerró en 1997. Es el ejemplo de los cines históricos y de bello diseño de aquella época. Funcionó en total 56 años como cine, en aquel Ourense en el que convivía con otras salas históricas que han ido cerrando y con los años se han convertido en comercios de moda como el Zara del Paseo o de deporte. En 2015 los entonces propietarios fueron sancionados por el riesgo de caída de la antigua marquesina y letrero. En cuestión de meses el local será un De cathlon.

Dos nuevas solicitudes para convertir bajos en viviendas

El orden del día de la junta de gobierno local de hoy incluye además de varias sentencias por denuncias de trabajadores, que reclaman atrasos por concepto salarial, o la rehabilitación de un edificio en Plaza Manuel Sueiro con rúa Liberdade para viviendas de promoción pública, dos nuevas peticiones para reconvertir bajos comerciales sin salida, en viviendas. Uno de ellos es un bajo situado en Villa Valencia . La otra petición de acondicionamiento de local para transformarlo en vivienda está en calle Gregorio Fernández 11, y según los informes previos, la junta de gobierno va a autorizar esa reconversión del bajo, tal y como adelanta en el orden del día previsto para hoy.