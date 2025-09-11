Clausura del campamento infantil y juvenil de Sandiás

El Concello de Sandiás concluyó once semanas del campamento Concilia 2025 en Sandiás en las que los niños gozaron, aprendieron, rieron, jugaron, e hicieron grandes amistades. Fue un programa didáctico de múltiples actividades de tiempo libre y de promoción cultural durante dos meses de verano con juegos de distensión, coreografías, juegos populares, escape room, excursión, cuentacuentos, actividades relacionadas con el consumo responsable, manualidades, globoflexia, malabares, karaoke, y muchas más actividades.