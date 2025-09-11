Clausura del campamento infantil y juvenil de Sandiás
A.F.
Ourense
El Concello de Sandiás concluyó once semanas del campamento Concilia 2025 en Sandiás en las que los niños gozaron, aprendieron, rieron, jugaron, e hicieron grandes amistades. Fue un programa didáctico de múltiples actividades de tiempo libre y de promoción cultural durante dos meses de verano con juegos de distensión, coreografías, juegos populares, escape room, excursión, cuentacuentos, actividades relacionadas con el consumo responsable, manualidades, globoflexia, malabares, karaoke, y muchas más actividades.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Broncano, a los bomberos forestales de Galicia: «No puede ser compatible ser un grupo de élite y cobrar 1.300 euros al mes»
- Pedacitos del mundo estudiando en Ourense
- La moda que nació en Ourense y sedujo a Puma: Dame Après Paris
- «Ninguén xestiona o monte, e dirémolo en La Revuelta, en El Hormiguero e onde faga falta»
- «Hai que reconciliar quen fuches con quen es»
- Un incendio en Carballeda de Valdeorras arrasa más de 700 hectáreas y continúa activo
- Jóvenes ourensanos reivindican la cultura de la ciudad a través del festival «Son de clase»
- Ourense vigila sus ríos tras los incendios con los embalses en niveles históricos