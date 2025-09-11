El centro hípico de San Amaro mejora sus instalaciones

El Concello de San Amaro anuncia que este otoño estará funcionando su centro hípico en el antiguo campo de fútbol con todas las comodidades necesarias. Este mes se cumplen tres años de la escuela que este año cuenta con 50 matriculados en equitación que llegan de toda la provincia y 25 matriculados en equinoterapia para personas con diversidad funcional, autismo sobre todo.

Un proyecto que empezó con gran ilusión para dinamizar el rural y darle un nuevo uso al abandonado campo de fútbol, y «es un orgullo que San Amaro les ayude a estas personas a mejorar su calidad de vida», apunta el alcalde, Fernando Redondo. De hecho, para las personas en silla de ruedas se dispone de una grúa y una silla ortopédica y «se les ayuda a subir al caballo, y garantizar así su seguridad». Dan paseos incluso por pistas forestales del lugar.

Gracias a la Xunta y al proyecto presentado por el Concello se logró una financiación de medio millón de euros, y cuentan además con el apoyo de la Diputación. Ahora están construyendo un picadero con techo y cuadras, ya le están poniendo la iluminación. «Los primeros años fueron muy duros, las clases solo cuando hacía buen tiempo y los caballos con mantas térmicas para que no se enfríen». Ahora ya tienen cuadras y un picadero con techo. Cuando este no estaba cubierto «si llovía se suspendían las clases, ahora con estas obras a punto de finalizar la escuela podrá funcionar al cien por cien».

Quiere convertir a San Amaro en un referente en hípica y equinoterapia. Recuerda que el Concello presentó el proyecto a las consellerías de Medio Rural y Bienestar Social y «les gustó porque dinamiza el rural y porque se da equinoterapia. Aquí los miércoles llegan niños con diversidad funcional de toda la provincia, a mejorar su calidad de vida». Apunta que en San Amaro «hay muchos aficionados al caballo» y la Escuela de Equitación y Equinoterapia cuenta con técnicos profesionales que dan clases de adiestramiento y doma, y a mayores aplican terapia.

Cuentan con unos 15 caballos y asegura que «son suficientes», ya que además «hay gente que trae el suyo propio». Asegura que en San Amaro «hay gente con dos y tres caballos».