El campus de Ourense inicia el curso académico con seis carreras aún por completar

Aún hay hueco para quien no se decide sobre qué carrera estudiar: con el curso académico ya comenzado, hay seis grados en el Campus de Ourense que todavía tienen plazas disponibles. Son parte del séptimo llamamiento a matrícula, en el que el alumnado convocado puede formalizar su plaza entre hoy y mañana.

Fijándose en las opciones todavía disponibles, se identifican dos patrones de por qué quedan plazas libres. Por un lado, la salida laboral parece tener que ver. Turismo, todavía abierto tanto en individual como en doble grado con Xeografía e Historia, se sitúa como la peor posicionada en este aspecto: según los datos del ránking de inserción laboral de la BBVA , la carrera de los amantes del viaje es la que tiene menos salida de todas las cursadas en el Campus de Ourense, .y sólo el 80,9% de sus graduados acaba en trabajos inferiores a la titulación para .

El resto de opciones también deben en parte su «abandono» a este aspecto, aunque presentan una característica común de relevante actualidad tras la ola de incendios: el bajo interés por querer formarse en titulaciones relacionadas con el campo y el mundo rural. De entre ellas, Ciencia e Tecnoloxía dos Alimentos es la que despierta menor optimismo en cuanto a salida laboral: tan sólo supera a Turismo y Xeografía en Historia en el ránking particular de Ourense, y la base media de cotización anual de sus titulados (a nivel España) no llega a los 26.000 €. Ciencias Ambientas también forma parte del conjunto, aunque los números de su inserción laboral son alg o más positivos: 50,2 % de sus titulados acaba trabajando en un puesto acorde a su calificación.

Pero la excepción que confirma el desencanto con las carreras del rural corresponde a Enxeñaría Agraria. La titulación, disponible tanto en grado individual como en doble junto a Ciencias Ambientais, representa respectivamente la octava y sexta opción con mejores expectativas laborales de las cursables en Ourense, pero todavía tiene abiertas plazas. Y no es por una cuestión de cantidad: el doble grado cuenta con un total de seis matrículas formalizables, y en todas las convocatorias ya finalizadas todavía no se han llegado a completar.