Ayudas a los libros para niños de 3 a 5 años en Ribadavia
A. Ferradás
Ourense
El Concello de Ribadavia abre hoy el plazo de solicitud de las ayudas de material escolar destinadas al alumnado de Educación Infantil (3 a 5 años) matriculado en el CEIP Plurilingüe y en el CRA Amencer, siempre que los progenitores y los niños estén empadronados en Ribadavia en la fecha de la convocatoria y se mantengan hasta el 31 de diciembre.
Para el CEIP Plurilingüe, se ofrecen 50 euros para niños de 3 años, entre 45 y 90 para los de 4 y entre 40 y 80 para los de 5, además de 100 euros para familias con ingresos inferiores a 1.800 al mes. En el CRA serán 15 y 30 euros, respectivamente, en las tres edades.
