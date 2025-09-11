Allegue promete agilidad en las ayudas para viviendas dañadas en los incendios

La conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue, se reunió ayer con vecinos afectados por los incendios en Carballeda de Avia. Acompañada por la directora territorial de la Consellería en Ourense, Pilar Fernández, visitó el núcleo de Vilariño y explicó sobre el terreno las ayudas activadas por la Xunta en materia de vivienda.

Allegue reiteró el compromiso del Gobierno gallego para agilizar «con la máxima celeridad» la tramitación de estas ayudas, que recordó que pueden alcanzar hasta casi 150.000 euros en el caso de las viviendas habituales y 66.000 euros para segunda residencia.

Para resolver dudas o tramitar las solicitudes, la Xunta ha habilitado el teléfono 012, personal técnico del IGVS, y 16 oficinas físicas en zonas afectadas.