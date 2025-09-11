Más de 500 personas se apuntan al Paseo por la Salud
Organizado por el Consello asesor de Pacientes y el Servicio de Atención al Paciente del Sergas
REDACCIÓN
El Consello Asesor de Pacientes del área Sanitaria de Ourense, Verín y Valdeorras, junto con el Servicio de Atención al Paciente organizan el sábado día 20 de septiembre su tercer Paseo por la Salud, una jornada de ocio y encuentro entre profesionales sanitarios y pacientes, para la promoción de los hábitos saludables y celebrar la vida y la salud comunitaria.
Esta tercera edición del Paseo por la Salud con más de 500 personas ya apuntadas, presentada ayer, realizará un recorrido por la orilla del Miño y contará con talleres de salud en la zona de O Tintero hasta el final de la andadura, que partirá del Puente Viejo (Salesianos) con salida a las 10.00 horas hasta la zona termal de Outariz con regreso hacia O Tinteiro. La inscripción es gratuita en la dirección: atencionpaciente.chou@sergas.es o llamando al 988388 515.
