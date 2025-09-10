Xinzo supervisa las calles para eliminar barreras arquitectónicas

El concejal de Obras, Urbanismo e Mobilidade, Ramón Gómez, realizó una ronda de supervisión en las calles der Xinzo acompañado del inspector jefe de la Policía Local, José Manuel Estévez, y de Óscar Pena, director de Algaria, para conocer las carencias de accesibilidad de la villa y ordenar prioridades de actuación. Constataron desniveles, barreras físicas y obstáculos, y aceras estrechas, así como discontinuidades que dificultan el paso de las personas.

Esta visita puso el foco en que existen muchos tipos de dificultades en la movilidad cotidiana, «a veces invisibilizadas, y que hay que darles soluciones prácticas que mejoren la continuidad de los recorridos, la seguridad y el confort». Como ejemplo de actuación solicitada, se avanzarán mejoras en el acceso a Moreira, para facilitar la entrada y salida de la afección cuando acude a dar apoyo en los encuentros.

La iniciativa es parte del plan municipal «Xinzo Paso a Paso», con el que el Concello avanza en la recuperación de espacio para las personas, en la seguridad vial y la accesibilidad.