Xinzo supervisa las calles para eliminar barreras arquitectónicas
Adela Ferradas
El concejal de Obras, Urbanismo e Mobilidade, Ramón Gómez, realizó una ronda de supervisión en las calles der Xinzo acompañado del inspector jefe de la Policía Local, José Manuel Estévez, y de Óscar Pena, director de Algaria, para conocer las carencias de accesibilidad de la villa y ordenar prioridades de actuación. Constataron desniveles, barreras físicas y obstáculos, y aceras estrechas, así como discontinuidades que dificultan el paso de las personas.
Esta visita puso el foco en que existen muchos tipos de dificultades en la movilidad cotidiana, «a veces invisibilizadas, y que hay que darles soluciones prácticas que mejoren la continuidad de los recorridos, la seguridad y el confort». Como ejemplo de actuación solicitada, se avanzarán mejoras en el acceso a Moreira, para facilitar la entrada y salida de la afección cuando acude a dar apoyo en los encuentros.
La iniciativa es parte del plan municipal «Xinzo Paso a Paso», con el que el Concello avanza en la recuperación de espacio para las personas, en la seguridad vial y la accesibilidad.
- Broncano, a los bomberos forestales de Galicia: «No puede ser compatible ser un grupo de élite y cobrar 1.300 euros al mes»
- Pedacitos del mundo estudiando en Ourense
- La moda que nació en Ourense y sedujo a Puma: Dame Après Paris
- «Hai que reconciliar quen fuches con quen es»
- Un incendio en Carballeda de Valdeorras arrasa más de 700 hectáreas y continúa activo
- Jóvenes ourensanos reivindican la cultura de la ciudad a través del festival «Son de clase»
- Ourense vigila sus ríos tras los incendios con los embalses en niveles históricos
- Estabilizado el incendio de Casaio tras sumar 850 nuevas hectáreas a un verano negro en Ourense