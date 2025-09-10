Suspenden la prisión preventiva del investigado por el incendio de Oímbra

La titular del Juzgado de Instancia de Verín, a petición del Ministerio Fiscal, ha acordado la puesta en libertad del hombre investigado por un delito de incendio por imprudencia grave, lesiones graves y daños en relación con el fuego desatado en Oímbra en el mes de agosto.

Según informa el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, la jueza entiende que el riesgo de reiteración delictiva y de destrucción de pruebas ha perdido intensidad, por lo ya no está justificada la medida de prisión provisional. Medida en la que se encontraba desde su pase a disposición judicial el pasado i7 de agosto, cuando la jueza había acordado el ingreso en prisión «provisional comunicada y sin fianza» del investigado, vecino de A Gudiña .

En ese momento, la titular consideraba que existía «riesgo de fuga debido a la gravedad de las penas que se le podrían imponer, riesgo de destrucción o alteración de pruebas y reiteración delictiva».Todo ello, «sin perjuicio de que continúe la instrucción y que se determinen las posibles responsabilidades civiles y penales de otras personas físicas o jurídicas en estos hechos», avisaba entonces la magistrada.

La posibilidad de las elevadas penas se debe a que el incendio de Oímbra-Xinzo de Limia arrasó con 23.763 hectáreas—14.491.36 de monte raso y 9.273,99 de monte arbolado— entre los concellos no solo de Oímbra y Xinzo, sino también Monterrei, Cualedro, Verín, Laza, Trasmiras, Castrelo do Val y Baltar. Pero entre esas hectáreas ardieron vehículos, viñas y viviendas por completo. Además, el daño no fue solo material. En el intento de poner fin a las llamas resultaron heridos tres brigadistas municipales que tuvieron que ser movilizados a la Unidad de Quemados del Complexo Hospitalaro Universitario de A Coruña. Allí aún permanecen ingresados dos de ellos. El más joven, de 18 años de edad, con quemaduras en el 40% del cuerpo.

Por todo ello, el investigado había sido detenido el 14 de agosto por la Guardia Civil como presunto responsable del referido incendio forestal cuando realizaba labores de limpieza y desbroce con un tractor en un momento en el que se encontraba vigente el índice de riesgo extremo de incendio.

Así las cosas, pese a que la jueza ha decidido su puesta en libertad, le ha impuesto comparecencias periódicas en el juzgado mientras continua la instrucción.