La Ribeira Sacra cierra un verano de récord y días con 9.186 plazas ocupadas

Ni la humareda de una provincia en llamas consiguió nublar de todo el magnetismo paisajístico y cultural de la Ribeira Sacra, que atrae a turismo de todo el mundo y esta zona, que se postula a Patrimonio de la Humanidad, está a punto de cerrar un verano de récord, con cifras que han rondado el 89% de ocupación. Este destino turístico bate marcas de ocupación nuevamente; finaliza agosto con un 80% de las plazas ocupadas y picos del 89% en el puente de agosto (entre los días 14 al 16) en los que alcanzaron un 89% de ocupación, es decir una cifra que supone un total de 9.186 plazas ocupadas.

El atractivo de la Ribeira Sacra ha aprobado con nota, este verano y su tráfico mes de agosto, fechas clave de los fuegos en otros puntos de la provincia y con menos cancelaciones de las que cabría imaginar. Así, según el Consorcio de Turismo de la Ribeira Sacra, en ese puente festivo de agosto, esas 9.186 plazas ocupadas al día, suponen una ligera pérdida frente a las que tenían previstas, que eran de 9.262 en esa fecha clave del puente festivo.

De acuerdo a los datos recogidos hasta ahora, la ocupación media en agosto se sitúa en 8.305 plazas diarias en las distintas modaidades de hotel camping y demás. «Si bien a ocupación final resulta ligeramente inferior a las previsiones que se tenían la finales de julio (8.432 plazas diarias)» indica el consorcio eso no impide «superar ese récord de ocupación para el mes de agosto en Ribeira Sacra.

Los datos, desglosados por categoría indican que desglosado por categoría la ocupación en los hoteles 4 y 3 estrellas fue del 78,9%. En turismo Rural del 74,8 %. Viviendas Turísticas y de Uso Turístico tuvieron un respetable 85,8 % de ocupación mientras que en otros alojamientos como albergues, pensiones, campins, apartamentos y hoteles de 2 y 1 estrella, la ocupación fue del 80,8 por ciento.

«Todo indica que la ola de incendios en Galicia y en las comunidades vecinas, sumada a las interrupciones del servicio de AVE a Ourense, influyeron algo en el descenso de las previsiones» explican desde el Consorcio pero pese a esas cancelaciones .

Un buen septiembre

A pesar de incertidumbre vivida, el sector inicia septiembre con cierto optimismo. En la actualidad, están reservadas casi la mitad de las plazas ofertadas (4.930 plazas diarias), unos datos muy semejantes a los de 2024 y muy superiores a los de los períodos anteriores. En los hoteles de mayor categoría (4 y 3 estrellas), cuentan con un nivel de reservas del 66% en días laborales y del 78% en los fines de semana, las ocupaciones medias más altas registradas en el conjunto de alojamientos.