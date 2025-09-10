Puertas abiertas en el Museo del Chocolate de Parada de Sil

Con motivo del Día Mundial del Chocolate, este sábado la «Casa do Chocolate» de Parada de Sil, abrirá sus puertas con visitas guiadas gratuitas, mostrando como este producto aparece en el cinema y en la literatura infantil. Mostrará el lugar que el chocolate jugó y el rol destacado que sigue jugando en ambas disciplinas. Así, con el eslogan «O chocolate: da selva ao cinema e á literarura», los profesionais del equipo de Turismo de Parada de Sil, darán a conocer la Colección Museográfica – Casa do Chocolate, de Teimende,con motivo del Día Mundial, que se celebra anualmente desde 1995, en honor a Roald Dahl, y a Milton Hershey.