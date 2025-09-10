Puertas abiertas en el Museo del Chocolate de Parada de Sil
Adela Ferradas
Ourense
Con motivo del Día Mundial del Chocolate, este sábado la «Casa do Chocolate» de Parada de Sil, abrirá sus puertas con visitas guiadas gratuitas, mostrando como este producto aparece en el cinema y en la literatura infantil. Mostrará el lugar que el chocolate jugó y el rol destacado que sigue jugando en ambas disciplinas. Así, con el eslogan «O chocolate: da selva ao cinema e á literarura», los profesionais del equipo de Turismo de Parada de Sil, darán a conocer la Colección Museográfica – Casa do Chocolate, de Teimende,con motivo del Día Mundial, que se celebra anualmente desde 1995, en honor a Roald Dahl, y a Milton Hershey.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Broncano, a los bomberos forestales de Galicia: «No puede ser compatible ser un grupo de élite y cobrar 1.300 euros al mes»
- Pedacitos del mundo estudiando en Ourense
- La moda que nació en Ourense y sedujo a Puma: Dame Après Paris
- «Hai que reconciliar quen fuches con quen es»
- Un incendio en Carballeda de Valdeorras arrasa más de 700 hectáreas y continúa activo
- Jóvenes ourensanos reivindican la cultura de la ciudad a través del festival «Son de clase»
- Ourense vigila sus ríos tras los incendios con los embalses en niveles históricos
- Estabilizado el incendio de Casaio tras sumar 850 nuevas hectáreas a un verano negro en Ourense