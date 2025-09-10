La plaza de la Veracruz, sin atracciones festivas

O Carballiño celebra del 12 al 19 de septiembre sus fiestas en honor a San Cibrao, y este año no instalará atracciones en la Plaza de la Veracruz. Así, las de mayor tamaño cambian de ubicación para las calles Celso Emilio Ferreiro y Ben-Cho-Sei, en el centro urbano que confluyen en la rotonda de acceso a la rúa Ourense.

De esta forma, la Plaza de la Veracruz queda reservada exclusivamente para distintas actividades del programa festivo: la novedosa sesión piromusical este sábado a la media noche.

En cambio, el resto de las atracciones, las del público infantil ocuparán la rúa Conde Vallellano, en el tramo entre la rúa Aldara y la rotonda de la Alameda, así como los clásicos coches de choque en la Pista Roja y otras atracciones que se instalarán en un pequeño tramo de Julio Rodríguez Soto hasta la rúa Cuba, así como una parte de la Alameda. Los trabajos de montaje de las atracciones iniciaron esta madrugada lo que provoca restricciones en el tráfico a partir de hoy.

Este viernes se inaugura el alumbrado festivo con conciertos de Five Pipers, Susi Q’s y Os Kambotes, además de la Festa da Xuventude con Malenne y DJ Valeiras.

El sábado será el turno de la Festa Infantil, la Charanga CLK y el concierto central de Xabier Díaz & Adufeiras de Salitre en la Plaza Mayor, seguido por el espectáculo de Festicultores Troupe y un show piromusical en la Plaza da Veracruz.