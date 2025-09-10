Pablo Graña, nuevo alcalde de Xunqueira de Espadanedo

Pablo Graña tomó ayer posesión como nuevo alcalde de Xunqueira de Espadanedo, relevando así al popular Carlos Gómez, quien estuvo catorce años ocupando la alcaldía y que formalizó su renuncia la semana pasada en sesión plenaria.

El nuevo regidor llevaba en el grupo de gobierno desde el 2015, nació en Xunqueira en 1992, y ayer levantó el bastón de mando para representar a su municipio indicando que significa el «máximo orgullo» que puede tener en su vida política, «permitiéndome luchar por mejorar la calidad de vida de mis vecinos». Asegura que seguirá una «línea sucesoria» de gobierno, priorizando proyectos como el de la Residencia que «esperamos adjudicar en este mandato». Otro de sus retos es atraer y fijar población en el rural a través de acciones en las que ya están trabajando para volver a los 800 vecinos que hubo en el pasado. El presidente del PP de Ourense, Luis Menor, asistió a la toma de posesión y puso en valor la larga trayectoria política de Graña, siendo concejal durante más de diez años, ejemplo de labor política que vinculó a los nuevos valores que procura el partido: «ojalá la juventud ourensana encuentre en ti esa inspiración para ser partícipes de la vida política de sus municipios y comprometerse a trabajar con ganas e ilusión por el rural».

Asimismo, Menor agradeció el «gran trabajo» realizado por el alcalde saliente al frente de la alcaldía de Xunqueira durante catorce años, dejando una «profunda huella» en los vecinos. Destacó de Gómez su «generosidad» por seguir formando parte del grupo de gobierno para colaborar, desde otra posición, por la mejora del municipio, «reafirmando así que su compromiso con Xunqueira está por encima de todo». Gómez llegó a la alcaldía a finales de 2011, repitiendo con mayoría absoluta hasta el actual mandato. Ahora continuará como edil, tal y como lo pidieron sus compañeros de gobierno. Problemas de salud le impiden «atender el ayuntamiento al cien por cien y dedicarme como yo quisiera», lamenta.