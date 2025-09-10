El Ourense Film Festival renueva su emblema: la Calpurnia se reinventa

El Ourense Film Festival se prepara para una de sus ediciones más significativas. En su 30º aniversario, el festival no solo apuesta por la renovación de su propia imagen, sino que ha querido simbolizar este «antes y un después» con la reinvención de su premio más emblemático: la Calpurnia. Esta nueva pieza, que será un referente tanto para la ciudad como para el propio festival, promete ser una de las grandes atracciones de esta edición tan especial.

Óscar Doviso, director artístico del OUFF, desveló la nueva Calpurnia, describiéndola como una figura «perfectamente definida en primer término», en contraste con el plano general que presentaba el diseño anterior. Ahora, el público podrá apreciar con mayor detalle el rostro de la Calpurnia, que sigue representando a la «primera habitante ourensana registrada», un auténtico privilegio para el festival. Doviso subrayó el «total agradecimiento» a Manuel Buciños, el autor original, quien ha estado vinculado al premio durante 27 años y ha aceptado «con entusiasmo» el desafío de esta renovación.

La decisión de proponerle un cambio a Buciños, después de tantos años con la misma pieza, generó inicialmente cierto «pavor» en la organización. Sin embargo, la reacción del escultor transformó esa inquietud en un «auténtico placer». Según Doviso, en el mismo momento de plantearle la idea, Buciños «se ilusionó con ese cambio y comenzó a sugerir ideas para el rediseño, demostrando su implicación total» con la renovación.

Además, Doviso subrayó que este año, el valor de la Calpurnia será aún mayor, ya que «solamente hay tres Calpurnias» disponibles, lo que las convierte en «piezas exclusivas» y añade un «valor añadidod» a quienes las reciban.

La obra

Por su parte, Manuel Buciños, el «hijo adoptivo» de Ourense que, a pesar de nacer en Lugo, lleva la provincia «en su corazón», explicó la inspiración detrás de su nueva creación. El escultor se retrotrajo a su juventud, recordando cómo el cine era «fundamental» y cómo las «caras clásicas de las actrices de Hollywood» —como Ava Gardner— que veía en los carteles eran «familiares» y «fundamentales para la juventud». Esta visión nostálgica fue clave para dar forma a un rostro que pretendía ser «interesante y yo creo que hasta bonito», con «carisma» y la distintiva «marca de Ourense».

Buciños, conocido por una filosofía artística donde «hablen las esculturas» por sí mismas sin firmar ni titular, admitió que, aunque no suele «cambiar mucho» su estilo, en este caso quiso hacer «una cosa nueva y diferente a la Calpurnia que había antes». Reconociendo «haber aprendido algo bastante» en los 30 años transcurridos y se enorgulleció de haber pasado de un plano general a un «primer plano» en la representación de la Calpurnia.

Un doble honor

En el acto, en el Centro Cultural Marcos Valcárcel, también intervino César Fernández, vicepresidente segundo de la Diputación y diputado de Cultura, que enfatizó que esta 30ª edición es, ante todo, una «edición de cambios y renovación» para la propia vida del festival. La nueva imagen de la Calpurnia, según Fernández, «va acompasada» con la renovación de la imagen general del evento, simbolizando este nuevo camino que se inicia. Agradeció el «compromiso» de Buciños con el festival a lo largo de los años y su disposición a renovarlo con esta nueva pieza.

Fernández subrayó la importancia capital de esta edición, que «tiene que marcar un antes y un después», manteniendo la «esencia y la tradición» que han caracterizado al OUFF. La Calpurnia, incluso renovada, sigue siendo ese «referente» de la primera habitante de Ourense, reforzando el «vínculo indisoluble» entre el festival, la ciudad y la provincia. Este vínculo, que ha sido recalcado en diferentes actos, se espera que se vea aún más reforzado con esta nueva edición.

El diputado no escatimó en elogios para Manuel Buciños, a quien calificó como «uno de los mejores embajadores de nuestro territorio». La ciudad y la provincia de Ourense, afirmó, le «deben muchísimo» a su «hijo adoptivo» por su contribución y por poner en sus manos la responsabilidad de esta nueva imagen del galardón.

«Los afortunados que reciban la Calpurnia en esta edición disfrutarán de un doble honor», prometió Fernández, porque «no solo recibirán una escultura del maestro Buciños, sino que serán los primeros en obtener esta nueva versión de la Calpurnia, un privilegio exclusivo de esta 30ª edición».

En definitiva, la organización, liderada por Óscar Doviso, busca con este cambio «volver a ilusionar de nuevo» con un festival que llega a su trigésimo aniversario. Así, tanto Óscar Doviso como César Fernández expresaron su esperanza de que sea un «éxito», que «todo el mundo disfrute» y que marque «el inicio de un largo camino» para el festival de cine de Ourense.