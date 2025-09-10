Una nueva puerta al mundo llamada Erasmus+

La Escuela Oficial de Idiomas (EOI) es otro de los lugares que retoma este mes de septiembre su actividad, como ya se sabe y se espera de tantos centros educativos que vuelven a la rutina con el término del verano.

La EOI acoge además diversas actividades. | Iñaki Osorio

Sin embargo, lo que muchos no saben ni esperan es que en la EOI no solo hay una amplia oferta de cursos, también tienen actividades y diversas iniciativas entre las que destacan, sin duda, su programa de Erasmus+.

El curso pasado (2024-2025), un total de seis mujeres realizaron estancias de corta y larga duración a otros países gracias a este programa y la financiación europea que ofrecen para poder costearse todo lo que necesiten para vivir la experiencia. Los vuelos, la estancia, manutención, todo lo gestiona la EOI a través de estos fondos europeos, los estudiantes solo deben comprometerse a acudir a las clases que escojan previamente que se firman en un acuerdo de estudios y realizar un «diario de abordo» digital en el que relaten su experiencia para, en primer lugar, mejorar sus competencias digitales y seguidamente compartir información y valoraciones propias.

Así, la alumna Maribel de Padua disfrutó de una estancia de dos meses en la provincia de Kalamata, Grecia; Mari Esteban y Teresa Rodríguez viajaron juntas hasta la capital turca, Ankara para pasar su estancia de dos semanas y Rosalía Pena y María José Fernández fueron también por un periodo de dos semanas a Montijo, en Portugal. Aunque también hubo una alumna que vivió durante tres meses en la provincia de Balikesir, en Turquía.

Maribel relata que para ella «fue una experiencia enriquecedora, pero llevada a la máxima potencia», en su caso estuvo en un centro de segunda oportunidad, donde aprendió algo de griego, junto con otras clases como las de pintura y acompañó al psicólogo del centro para seguir su trabajo más de cerca. Relata que aún mantiene el contacto con muchos de ellos y que «sea de una manera o de otra» volverá a Grecia porque eso la dejó «enganchadísima».

Por su parte, Mari y Teresa, destacan la hospitalidad turca. «Te hacen sentir una más. No es que seas la invitada, eres parte de la familia», comenta Mari. «Sí, te hacen sentir que estás en tu casa», corrobora Teresa, quien añade además que, en ningún momento sintieron miedo por ser extranjeras o por su seguridad como tanta gente piensa de este país, refiriendo que este tipo de movilidades, también sirven para derribar estereotipos y prejuicios, a menudo en culturas que difieren de la nuestra y que resultan completamente infundados.

Rosalía y María José tuvieron la oportunidad de realizar una de las movilidades que se enfocan sobre todo en el medio ambiente, otro de los valores que promueven desde la propia institución de la EOI y Europa. Así, permanecieron dos semanas compartiendo con gente de diversos países, como Nepal, Rusia, Irán o América, a mayores de los propios portugueses realizando actividades con un enfoque para el medio mientras perfeccionaban su portugués. «Hacíamos muchas actividades relacionadas con medio ambiente. Incluso fuimos al jardín botánico de Lisboa», explica María José. «Estoy encantada, ya no solo por el tema escolar, por el aspecto humano», subraya Rosalía, «la verdad es que hay que darle aquí gracias a la escuela de idiomas, a la directora, a las profes, porque además lo organizan genial, todo milímetrado, súper bien controlado», afirma.

No hay una edad ni unos requisitos para este tipo de movilidades más que estar anotado a alguno de los cursos de idiomas, las bases y características se pueden encontrar en la página web de la EOI.

Todas estas alumnas responden sí a continuar en la escuela con sus cursos de idiomas y, por supuesto, admiten sonrientes que volverán a pedir una movilidad durante este curso 2025-2026 porque es una experiencia que han disfrutado enormemente y que «recomiendan a todo el mundo». Destacan la organización, prácticamente personalizada por parte de la escuela, sin la que no podrían haberse embarcado en esta aventura y crecer a tantos niveles en ella.

Cuentan con el mayor presupuesto de Galicia

La directora de la escuela, Nancy Casielles, pone en valor el programa la forma en la que tiene de trascender, puesto que mejora las competencias lingüísticas y digitales, pero se suma el valor añadido de los conocimientos personales que la gente adquiere al irse ya que no viajan, «conviven» en esos otros lugares y con otras culturas. Es un programa que trata de formar personas y también de acercarse a Europa. Casielles junto a Carmen Rodríguez, jefa del departamento de alemán, se encargan juntas de la coordinación de los proyectos europeos.

Ambas anuncian orgullosas los acuerdos con diferentes centros de cara a este curso y que se hayan podido ampliar. «De cara al año que viene, es muy importante potenciar lo que son las movilidades de larga duración» anuncia Casielles, quien informa de que la escuela ourensana tiene el mayor presupuesto de toda Galicia. El presupuesto para este curso es de «casi 80.000 euros, tanto para movilidad de alumnado como de profesorado». Subrayan que las movilidades tienen un profundo trabajo previo para poder «dejar todo bien atado» para que tanto alojamiento, clases, programa, etc. Que reciban sea lo más enriquecedora posible. Animan a quienes les de miedo o no se lo planteen, prueben a vivir una experiencia lejos de casa y salir de la zona de confort con este apoyo detrás, no solo económico, sino de alto valor humano.