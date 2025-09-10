Nueva captación del Miño para poder abastecer polígonos y parque acuático

El agua del Miño sigue dando vida a Ourense, y además nutriendo a los nuevos servicios y polígonos que van naciendo. En este caso la Confederación Hidrográfica Miño Sil acaba de sacar a información pública un expediente de concesión para el aprovechamiento de 277 litros de agua por segundo, a derivar del río Miño, en el término municipal de Ourense , con destino a abastecimiento de población, polígonos industriales y ampliaciones de los mismos, para diferentes usos de abastecimiento desde empresariales a lúdicos entre otros.

Esta nueva solicitud de concesión, ha sido ha sido realizada por la Diputación Provincial de Ourense para abastecimiento de población, polígonos industriales y ampliaciones de los mismos, parque tecnológico de Ourense, e incluso para y parque acuático que no puede ser otro por ahora que el de Monterrei.

Según la Comisaría de Comisaría de Aguas de la CHMS en Ourense, «se trata de una nueva concesión para la Diputación, que tiene la captación en la margen izquierda del río Miño (aguas arriba de la desembocadura del Barbaña), que sustituye a la anterior, pues finalizó el plazo concesional» afirman.

En la publicación en el Boletín Oficial del Estado, realizada por el Ministerio de Transición Ecológica , explican que las aguas derivadas del río Miño son conducidas a un pozo de bombeo, desde donde son impulsadas a un depósito de almacenamiento y seguidamente bombeadas a la estación de tratamiento, es decir la ETAP, de San Cibrao.

« Una a vez tratadas, las aguas pasan a dos depósitos de cabecera y un depósito de regulación, desde donde son distribuidas a los núcleos de población a abastecer, varios polígonos industriales y ampliaciones, un parque tecnológico y un parque acuático», explican.

Así que durante un plazo de un mes que empezó a contar el día 9 de septiembre, como un trámite habitual en estos casos, quienes se consideren perjudicados con lo solicitado puede presentar sus alegaciones, dirigidas a la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil, O.A., ante este Organismo o a través de cualquiera de los medios o registros previstos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Aclaran además que el expediente estará disponible para su consulta en las oficinas de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil, en Progreso 6, Ourense).