Muere un octogenario tras ser atropellado por un turismo en una carretera de Verea

Un hombre de 89 años falleció en la madrugada de este miércoles tras ser atropellado en la carretera OU-540, a su paso por el concello de Verea. Según informó el 112 Galicia y la Guardia Civil, el accidente ocurrió en el punto kilométrico 30 de dicha vía, en el carril de sentido decreciente por el que transitaba el octogenario.

El primer aviso se recibió en el 112 Galicia en torno a las 6:05 horas, cuando un particular alertaba de la presencia de un peatón caminando por la carretera a esa altura y en esa dirección. Minutos después, la Guardia Civil de Tráfico comunicaba que la persona había sido atropellada y se encontraba ya sin vida, sin que los servicios de emergencia pudiesen hacer nada por salvarle.

Según la Guardia Civil, la víctima, un vecino de Verea, fue alcanzado mientras cruzaba por un tramo no habilitado para peatones. El vehículo implicado es un Ford Fiesta conducido por una mujer, que dio negativo tanto en alcohol como en drogas, según ha confirmado la Benemérita.

El Equipo de Investigación de Siniestros Viales de Verín se ha hecho cargo de las diligencias, que serán remitidas al Juzgado de Instrucción de Bande.