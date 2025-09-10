Jácome desvela parte de su plan inversor real por 25 millones que no incluyó en los presupuestos

Apenas doce días después de aprobar de forma definitiva, con el apoyo del PP, los presupuestos municipales del Concello de Ourense para 2025, en cuyo capítulo 6 de inversiones figuraba una exigua partida de 900.000 euros, el alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, acaba de presentar a los portavoces de los grupos de oposición una propuesta de modificación de crédito por más de 25 millones de euros, para ejecutar 11 obras, que son en realidad ese plan de obras «b»· u oculto que irán desgranando , avanzó, durante lo que resta de mandato. Un plan que no incluyó en esos presupuestos y ahora lleva mediante modificación al pleno.

3,6 MILLONES PARA MEJORAR 40 PARQUES INFANTILES. En esa modificación de crédito se incluye una partida de 3,6 millones de euros, otra de las más fuertes del paquete para hacer obras de mejora en 40 parques infantiles ya construidos que se encuentran en la capital. | IÑAKI OSORIO

Entre las partidas más fuertes figuran los 8,9 millones de euros para las rampas o escaleras mecánicas de Vázquez Díaz Tanco o la de la rampa de Sás en O Couto, o la partida millonaria para mejorar 40 parques infantiles, o comprar los los discutidos contenedores de basura.

PARA CONTENEDORES, 3.000.000 EUROS . Se incluye esa partida para renovar todos los contenedores e incluir la quinta fracción. Un proyecto ya paralizado por la oposición hace más de un año al entender que este fuerte gasto debería de asumirlo la futura concesionaria del concurso de limpieza. | IÑAKI OSORIO

Entre las partidas se incluyen una para adjudicar la redacción del plan del casco histórico por más de 677.000 euros, o una partida de 92.000 euros para que una empresa privada se encargue de modificar el Plan General de Ordenación Municipa l, PXOM, introduciendo los cambios que le ha exigido la Xunta de Galicia para poder sacarlo adelante.

677.000 EUROS PARA REDACTAR EL PLAN DEL CASCO VIEJO. Pese a que el nuevo plan del casco histórico quedó redactado en el anterior mandato, y a falta de una cartografía para la que se dotó y no se ejecutó una partida de 250.000 euros, esta modificación incluye 677.000 euros para redactar de nuevo ese plan y 92.000 para el PXOM. | IÑAKI OSORIO

La modificación de crédito deberá ser aprobada por el pleno del Ayuntamiento para poder llevarse a cabo. El regidor confía en que los demás grupos políticos apoyen su propuesta que, aseveró, “busca el interés general, ya que se trata de ejecutar inversiones en obras y proyectos en la ciudad”, aunque fueron decididos por él o su grupo y no serán las últimas modificaciones mandato.

Destaca la partida para el proyecto de humanización y movilidad vertical en calle Vasco Díaz Tanco (barrio de A Cuña) por 5.243.110 euros. El proyecto similar con la ejecución de rampas mecánicas en el entorno de la calle Rampa de Sás suma 3.686.142 euros. Y para el proyecto de ejecución para obra de restauración de la pasarela sobre el río Miño en Outariz, 1.695.391 euros. También casi 800.000 euros van para el proyecto d de rehabilitación de la Pasarela do Vao en el Parque Miño.

Un contrato por casi 3,6 millones de euros prevé la puesta en valor de 40 parques infantiles, áreas de ocio y esparcimiento del Concello de Ourense. También para acondicionamiento del parque y zonas verdes en el entorno de plaza Daniel González, por 1.234.470 euros. Los nuevos contenedores de basura, precisan una partida de partida de 3.053.620 euros

Las sentencias con la firma de aguas Acuaes, exige otras de 4.644.117 euros La ejecución de una sentencia para arreglar la terraza de Avenida de Marín, 2 requiere e 1.026.308 euros.

El PSOE critica la improvisación

El Grupo Municipal del PSOE señaló ayer que la propuesta del alcalde de llevar a pleno una modificación de crédito por más de 25 millones de euros —una cantidad que supone alrededor del 25 % del recientemente aprobado presupuesto municipal— «evidencia, una vez más, la total improvisación y el caos en la planificación económica del gobierno de DO». Se muestran «sorprendidos» porque una modificación de ese calibre, «se despachó 10 minutos sin más datos ni explicaciones que una tabla en la mezclan temas legales con sentencias e inversiones esenciales».