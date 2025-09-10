Las inspecciones de Trabajo se centran en el pequeño viticultor

Como ya es habitual en los últimos 15 años, los inspectores de trabajo ya están visitando las zonas de vendimia para corroborar que se cumple con la ley de contratación de los recolectores de uva o temporeros. Ayer estuvieron en el municipio de Beade, en donde en la pasada campaña pusieron alguna multa.

Desde el Consello Regulador tienen constancia de esta visita en bodegas y viñedos, y las quejas que siempre existieron son las mismas, de explotaciones pequeñas que acuden a la ayuda de familiares y vecinos para vendimiar, pero «la ley hay que cumplirla y es para todos las misma». Señalan desde este organismo que aunque es un trastorno administrativo, todo se soluciona dando de alta a estos trabajadores.

Muchos pequeños viticultores manifiestan su malestar por el gasto económico que representa para un sector con poca rentabilidad. La D.O. Ribeiro ya lleva recolectado 2.911.000 kilos, siendo alrededor del 30% de la producción prevista para este año, estando 52 bodegas abiertas de un total de 94.