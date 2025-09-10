El incendio del vertedero de A Rúa, extinguido tras ocho días de trabajos y veintiséis ardiendo

El vertedero de A Rúa comenzó a arder el pasado 15 de agosto, después de que el voraz incendio forestal de Larouco-Seadur entrase en el concello y, como parte de él, en las instalaciones municipales. Desde entonces, los vecinos se volcaron en buscar una solución urgente ante una situación preocupante por la intensidad del humo, la toxicidad del aire y la cercanía a dos centros educativos con el curso escolar a la vuelta de la esquina. Dos movilizaciones ciudadanas y una manifestación convocada fueron los pasos necesarios para que la Diputación Provincial diese un paso al frente y asumiese las competencias de extinción que sobrepasaban la capacidad económica y técnica del concello. Logrando finalmente el cometido ayer martes, tras ocho días de trabajos continuados.

«Independientemente de nuestras competencias, como Diputación estuvimos siempre dispuestos a cooperar, dando solución a una emergencia con total garantía en las obras», sostiene el presidente provincial, Luis Menor.

Con esa «garantía», los trabajos comenzaron el pasado lunes, 1 de septiembre, después de que el viernes anterior el propio presidente se desplazase al municipio para conocer de primera mano el alcance de los daños y anunciar que sería el organismo provincial el que asumiría la actuación mediante un contrato de emergencia con la empresa pública Tragsa.

Así, la empresa ejecutó una intervención especializada en una superficie de 14.400 metros cuadrados, con movilización de más de 250 camiones, maquinaria pesada y técnicas adaptadas a la naturaleza del residuo en combustión. El procedimiento consistió en cubrir con zahorra las zonas más activas para cortar el suministro de oxígeno, una medida que, aunque inicialmente se planteaba con un metro de tierra, se adaptó en muchos puntos a 50 centímetros debido a la irregularidad del terreno y en base a las necesidades del operativo para poder trabajar sobre el propio terreno.

De este modo, la actuación se llevó a cabo con especial precaución, tanto por las dificultades técnicas del vertedero como por los riesgos para la salud pública ya que, durante los días anteriores, la nube de humo generada fue visible desde distintos puntos del valle, lo que generó una gran preocupación vecinal.

Tanto así que la alcaldesa, María Albert, había advertido en los primeros días del operativo que la prioridad era reducir el humo antes del inicio del curso escolar, algo que se ha logrado gracias al sellado progresivo de los focos activos y algo que celebran desde el consistorio, desde donde pedían que se trabajase «bien» y «seguros», tanto para los trabajadores, como para el entorno, como para las propias instalaciones, para «evitar que haya reactvaciones cuando creamos que ya está todo solventado»

Para completar esa misión el plazo inicial para la extinción oscilaba entre quince días y un mes, pero al final las condiciones meteorológicas y la rapidez en la ejecución han permitido cerrar la intervención en solo ocho días.