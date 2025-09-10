Impulso económico de la Diputación: 817.000 euros para municipios y colectivos

La Xunta de Goberno de la Diputación de Ourense aprobó una inversión de 817.269,57 euros destinada a reforzar servicios municipales y apoyar a entidades sociales, deportivas y culturales. De esa cantidad, 680.269,57 euros se reparten entre 16 concellos de la provincia para obras y mejoras en infraestructuras básicas como pavimentaciones, alumbrado, eficiencia energética o servicios comunitarios.

Entre las actuaciones más destacadas figuran los 100.000 euros para mejorar la eficiencia energética del auditorio en Celanova, 62.745,63 euros para renovar el alumbrado en Lobeira, y 50.000 euros para la pavimentación de la calle de acceso a Outeiro Grande, en Maside. También se destinan fondos al funcionamiento de la casa comunitaria de Castrelo de Miño (45.000 euros), 50.000 euros para el conservatorio de Verín y 60.000 euros para obras de abastecimiento y reparación de calles en Laza.

Además, se asignan 50.000 euros a la Mancomunidad Intermunicipal Voluntaria de los Concellos del Ribeiro para ayudar con sus gastos de funcionamiento.

En el ámbito asociativo, la Diputación apoya con 35.000 euros el proyecto Futuro Motor de la Federación Galega de Automobilismo, y destina también ayudas a la Asociación Ourensana de Esclerosis Múltiple, Párkinson y otras enfermedades raras, la Feira do Libro de Ourense o la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil entre otras entidades.