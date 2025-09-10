La Iglesia deberá responder en el juicio por abusos de un sacerdote

La causa abierta contra un sacerdote ourensano por un presunto delito continuado de agresión sexual a dos sobrinas cuando eran menores de edad, incorpora un nuevo frente judicial. La titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Ourense ha estimado el recurso de reforma presentado por la acusación particular— representada por el abogado Neil González— y acuerda citar a la Iglesia como responsable civil subsidiaria..

Esta decisión se adopta antes de elevar el sumario a la Audiencia Provincial para su enjuiciamiento, por lo que marca un punto de inflexión en el proceso: en caso de condena, la Iglesia deberá responder económicamente junto al acusado, que ya fue procesado por presuntas agresiones sexuales continuadas agravadas por la edad de las víctimas, delitos castigados con penas que superan los 20 años de prisión.

La instructora no había contemplado inicialmente la responsabilidad civil de la Iglesia en su auto de procesamiento. Sin embargo, la acusación particular recurrió esa omisión y solicitó la entrada de la Diócesis en el procedimiento, argumentando que los hechos se produjeron en instalaciones eclesiásticas —el Seminario— y que el presunto agresor era asalariado de la institución religiosa.

Ahora la jueza, tras valorar los argumentos, ha acordado llamar al procedimiento a la Diócesis en calidad de responsable civil subsidiaria. Se establece que deberá responder por una indemnización que asciende a 26.000 euros. En caso de impago voluntario, se contempla incluso la posibilidad de embargo de bienes de la Iglesia hasta cubrir la cantidad fijada.

La denuncia que ha dado lugar al procesamiento se presentó en 2023 de forma conjunta por las dos hermanas, quienes relataron episodios de agresiones sexuales ocurridos cuando eran menores de edad. Sin embargo, el origen del caso se remonta a 2019, cuando la mayor de las hermanas ya había presentado una primera denuncia que fue archivada por prescripción. Aquella acusación inicial solo hablaba de abusos, no de agresión, y los plazos legales impedían su persecución penal.