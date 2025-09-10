Entrevista | Cristóbal Medeiros BRIF de Laza en La Revuelta
«Ninguén xestiona o monte, e dirémolo en La Revuelta, en El Hormiguero e onde faga falta»
Os brigadistas de élite entrevistados por David Broncano defenderon a necesidade de revitalizar o rural para combater os incendios, e ante a repercusión, defenden que a crise ambiental debe ser tratada sen politización de por medio: «Isto non vai de partidos, é evidente que o abandono está aí».
Falar con Cristóbal Medeiros é recibir unha lección maxistral sobre os incendios e o problema da despoboación do rural en cada palabra. Por esta razón, non é de extrañar que La Revuelta, con David Broncano ao fronte, elixíraos a el e ao resto da BRIF de Laza (representados adicionalmente na entrevista por Maruxa Formoso, Manuel Baños e Albert Sandoval) para estrear a segunda temporada do programa. Agora, Cristóbal fai reflexión sobre a repercusión da aparación en TV e a importancia de contar con este tipo de focos.
Como se orixinou a participación en La Revuelta?
En plena vaga de lumes, un xornalista contactounos para poder convivir 3 días con nós, escribiu unha reportaxe que lle gustou a David Broncano e partir de aí puxéronse en contacto con nós para ver se era posible ir a Madrid, miramos temas de loxística e acabamos indo 18 compañeiros. Sabiamos que ía ter moita repercusión e estamos moi contentos, isto non pasa todos os días.
A súa mensaxe foi rotunda: a mellor solución á vaga de lumes é a revitalización do rural.
Exacto, e non o dicimos por crelo, senón porque é a realidade. Nós cando chegabamos ás aldeas viamos todo abandonado: nin unha leira traballada, nin unha pista limpa... todo monte e matorrais, que acábase convertendo en combustible puro para que creza o lume. Que hai que ter prevención? Pois claro, pero é imposible ter Galicia como un xardín. A maiores de cortalumes en sitios puntuales, hai que xestionar o monte , e dar discontinuidade ao combustible prantando en diferentes puntos eucaliptos, pinos ou unha finca de patatas, éme igual. Desta forma, cando houbera lumes, que seguirá a habelos, ardería unicamente unha parcela, pero non iría máis alá.
Entendo entón que en Galicia dispoñemos dos medios suficientes para combater incendios nun monte xestionado, pero que carecemos del.
Efectivamente. En Galicia contamos cun dispositivo moi potente, os axentes medioambientais son uns profesionais como a copa dun pino e teñen moita experiencia en comparación con outros territorios. Pero con iso só non é suficiente, precísase monte xestionado, e quen o vai manter? Meus avós teñen 80 anos, non van ir desbrozar, e os seus netos e fillos non saben nin onde teñen as fincas, se é que saben o que é. Se non hai medios para vivir do traballo no rural, a xente marcha, e se non hai políticas para revitalizalo entramos nun ciclo interminable de abandono.
Esa sensación de impotencia estaba presente ao combater os lumes?
Claro, estes lumes foron desproporcionados, e cando falamos disto no programa en Madrid a xente non chegaba a ser consciente porque non o viviu en primeira persoa. Houbo momentos puntuais nos que, aínda que estiveramos alí todos os bombeiros do país, era imposible facer nada. Non te podías achegar, vías as chamas de 40 metros de alto por 5 de ancho e pola calor que desprendía era imposible. Nós intentabamos traballar co contralume como podiamos, que o ensinamos en televisión, era o único efectivo que tiñamos, pero ías despacio porque se facías lume moi rápido saltábache. O contralumes é algo que leva tempo, e ao non ter ningún outro medio, eses incendios transformábanse en inapagables.
Coa divulgación que fixeron en La Revuelta, entendo que a repercusión estará a ser como ningunha outra.
A verdade que si, chegáronnos moitísimas mensaxes apoiándonos e agradecendo o noso traballo, e está sendo espectacular. Tamén hai unha parte da xente que nos falou en termos negativos, aos que normalmente non lles das importancia, pero que neste momento fastidian porque intentan politizar o asunto cando non hai forma de facelo.
Quere dicir que a súa reinvindicación non ten ningún tipo de transfondo político?
Isto é unha necesidade, independentemente do partido que sexas é innegable que o abandono do rural está aí e é algo que teñen que solucionar entre todos. Houbo xente que dicía que iamos a La Revuelta por ser un programa «progre». Fomos alí porque nos invitaron, igual que teriamos ido a calquera outro, non ten nada que ver a política con isto.
Reivindicaron tamén as condicións laborais dos bombeiros forestais noutras comunidades.
Exacto, porque a solución pasa por un pack de xestión forestal e condicións dos bombeiros. Nós temos que expoñer os casos desfavorables, e facelo sen ningún tipo de ideoloxía. Hai xente que se pensa que sinalei os convenios dos bombeiros forestais de Castela e León e Madrid porque goberna o PP, pero dígoo porque é a realidade. Se me preguntaran pola xestión forestal, diría que ningunha comunidade xestiona o monte, e isto deféndoo en La Revuelta, en El Hormiguero e onde faga falta.
