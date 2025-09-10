Ya disponibles las ayudas para desplazarse del rural a la universidad

La Universidade de Vigo ya ha abierto este curso el plazo para solicitar las Bolsas Ourense Rural-Grao, destinadas a cubrir los gastos de desplazamiento que los alumnos provenientes de fuera de Ourense Ciudad asumen para llegar al campus. La convocatoria, indica la universidad, forma parte «dun proxecto máis amplo de extensión da UVigo ao rural, coa finalidade de apoiar o desenvolvemento endóxeno das comunidades rurais, e en especial ao estudantado universitario que alí resida». El plazo de presentación de solicitudes estará abierto hasta el 17 de septiembre.

La ayuda podrá ser percibida por aquellos alumnos que cursen un grado en el campus o la Escuela de Enfermería de Ourense, que estén matriculados en un mínimo de 60 créditos y que, desde hace al menos 12 meses, se encuentren empadronados en un concello de Galicia de 5.000 habitantes o menos.

Las cuantías a abonar variarán según la distancia recorrida: para aquellos alumnos que se desplacen entre 5 y 9 kilómetros, la ayuda será de un máximo de 200 euros; a los estudiantes que recorran entre 9 y 29 kilómetros para llegar al campus se les cubrirá con un máximo de 400 euros; de 29 a 30 kilómetros, la bolsa podrá alcanzar los 800 euros; y en los casos en los que la residencia de los universitarios se encuentre a más distancia de la mencionada de la ciudad de As Burgas, las ayudas por desplazamiento podrán ser de un máximo de 1.000 euros. Estas ayudas son compatibles tanto con las destinadas al estudio de la UVigo como con la beca del Ministerio.