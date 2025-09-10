Cortegada ofrecerá servicio de atención a la salud mental
El Concello brinda el programa de apoyo de la asociación Xaruma, con consulta individual
Adela ferradas
La asociación Xaruma, una entidad de iniciativa social sin ánimo de lucro pone en marcha un nuevo servicio de atención a la salud mental en el Concello de Cortegada. El servicio presta atención individualizada con enfoque comunitario, ofreciendo acompañamientos, seguimientos y asesoramiento social, así como actividades en habilidades sociales, ocio inclusivo y sesiones informativas abiertas.
Este programa nace con el objetivo de acercar la intervención psicosocial a colectivos que, por su ubicación o circunstancias, tienen mayores dificultades para acceder a este tipo de recursos. La iniciativa, impulsada por la asociación, contempla varias líneas de actuación dirigidas tanto a personas con trastornos mentales como a familias cuidadoras, jóvenes del entorno y al conjunto de la comunidad local.
La puesta en marcha del proyecto responde a una situación preocupante, pues según el Plan Gallego de Salud Mental 2020-2024, el 21,6 % de la población gallega desarrollará un trastorno mental a lo largo de su vida. Además, el 88 % de los cuidados recaen sobre familiares, en su mayoría mujeres, sin apenas apoyos ni recursos específicos. La escasa presencia de dispositivos comunitarios en el ámbito rural aumenta el aislamiento y limita las oportunidades de integración y bienestar.
