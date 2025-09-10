Cortegada ofrecerá servicio de atención a la salud mental

La asociación Xaruma, una entidad de iniciativa social sin ánimo de lucro pone en marcha un nuevo servicio de atención a la salud mental en el Concello de Cortegada. El servicio presta atención individualizada con enfoque comunitario, ofreciendo acompañamientos, seguimientos y asesoramiento social, así como actividades en habilidades sociales, ocio inclusivo y sesiones informativas abiertas.

Este programa nace con el objetivo de acercar la intervención psicosocial a colectivos que, por su ubicación o circunstancias, tienen mayores dificultades para acceder a este tipo de recursos. La iniciativa, impulsada por la asociación, contempla varias líneas de actuación dirigidas tanto a personas con trastornos mentales como a familias cuidadoras, jóvenes del entorno y al conjunto de la comunidad local.

La puesta en marcha del proyecto responde a una situación preocupante, pues según el Plan Gallego de Salud Mental 2020-2024, el 21,6 % de la población gallega desarrollará un trastorno mental a lo largo de su vida. Además, el 88 % de los cuidados recaen sobre familiares, en su mayoría mujeres, sin apenas apoyos ni recursos específicos. La escasa presencia de dispositivos comunitarios en el ámbito rural aumenta el aislamiento y limita las oportunidades de integración y bienestar.