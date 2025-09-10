A concurso por un millón de euros la oficina de la Zona de Bajas Emisiones

El Concello de Ourense acaba de sacar a licitación por un millón de euros el contrato para la puesta en marcha de la oficina de la Zona de Bajas Emisiones, ZBE, que es uno de los puntos en los que se informará a los vecinos de la zona donde se implanta esta almendra de calles afectadas por la minoración de contaminación acústica y del aire por el tráfico rodado, que se minimizará.

Esta licitación contempla el de implantación y gestión de una oficina de información y atención al ciudadano de la zona de bajas emisiones Ourense Centro, financiado por la Unión Europea a través del Fondo Europeo de Recuperación Next Generation EU (proyecto Move Ourense II), actuación nº 1 para la implantación de la Zona de Bajas Emisiones.

Según la memoria, «constituye el objeto del contrato proyectado la implantación y gestión de una oficina de información y atención al ciudadano (incluyendo una web informativa y un servicio de atención telefónica y telemática) para la gestión de las autorizaciones de acceso a la ZBE Ourense Centro y a la zona peatonal integrada en dicha zona de bajas emisiones». También se licitan la instalación de medidores de contaminación acústica y del aire y campañas informativas.