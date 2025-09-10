Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El CHUO proyecta «Cruel», un corto para concienciar sobre el suicidio

Antía Gallega

Ourense

Este miércoles se celebra el día mundial de la prevención al suicidio y, para conmemorarlo, el área sanitaria de Ourense, Verín y Valdeorras se suman a la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Asociación Internacional para Prevención del Suicidio (IASP) propusieron un videoforumeste martes con debate incluído tras su visionado.

La proyección, de nombre «Cruel», está dirigida por Martín Ares y producida por Pablo Oliveira, ambos alumnos del 2º grado de Producción de Audiovisuales y Espectáculos del CIFP A Farixa de Ourense. Este cortometraje versa sobre la historia de Dante, un hombre que padece depresión que termina por quitarse la vida, invitando a la reflexión del espectador.

