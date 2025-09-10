Casaio deja de arder tras perder más de 1.000 hectáreas
El fuego, activo desde el sábado, ya apagado| También quedó sofocado un foco en A Mezquita
L. González
La Consellería do Medio Rural confirmó ayer la extinción del incendio forestal declarado el pasado sábado en la parroquia de Casaio, en Carballeda de Valdeorras. El fuego arrasó un total de 1.020 hectáreas, de las que 770 eran de monte raso y 250 de superficie arbolada.
Las llamas se descontrolaron durante la madrugada del sábado al domingo, empujadas por fuertes rachas de viento. La alcaldesa, María del Carmen González, aseguró que fue un episodio «muy complicado» y apuntó a un posible origen intencionado.
La situación logró estabilizarse el domingo por la noche y finalmente quedó extinguida ayer a las 14.48 horas. Las llamas no
Por otra parte, Medio Rural informó también de la extinción de otro incendio forestal en A Mezquita, concretamente en la parroquia de Vilavella. Este segundo foco afectó a 23,17 hectáreas.
