La banda de Música Santádega de Coles reafirma su éxito en Aranda de Duero

Ourense es a día de hoy un pequeño reducto en lo que a bandas populares se refiere. De las 96 agrupaciones federadas que recorren en Galicia pasacalles, procesiones y conciertos, tan sólo 4 están registradas en la provincia. Afortunadamente, la cantidad dista de la calidad: la banda Santádega, del Concello de Coles, ha confirmado esta semana el primer premio en el XXIV Certamen nacional de Aranda de Duero (Burgos), el que, sumados a sus éxitos en otros concursos, es su quinto reconocimiento nacional o internacional en los últimos siete años, y reafirma su posición como una de las bandas gallegas más laureadas de la actual década.

Los frutos de este trabajo se empezaron a sembrar en 2015, cuando Roberto Iglesias Rey asumió la dirección de una banda que en ese momento contaba con menos de 15 integrantes, y el mismo número de alumnos en su escuela: «Ofrecéronme o proxecto porque dirixía a Coral Encantiño, e cando cheguei practicamente non existía a banda», cuenta. A partir de ahí, comenzó el proyecto que a través de los profesores de la escuela de música municipal de Coles, junto a la Kontrapunto que Roberto regenta en Ourense, fue consiguiendo nuevos alumnos hasta llegar a los 64 músicos federados con los que cuenta a día de hoy. Con su crecimiento comenzaron a llegar los galardones: en 2019, 2022 y 2023, Santádega acumuló tres premios consecutivos en diferentes secciones del Certame Galego: juvenil, tercera y segunda sección, respectivamente. Y en el pasado 2024, dejaron a Ourense en todo lo alto al ganar la plata en la segunda sección (dedicada a aquellas en las que el ensemble no supere los 80 músicos) del Certamen Internacional Ciudad de Valencia, que con casi 140 años de historia es el más longevo de este tipo de concursos, y muchos los consideran el más importante del mundo.

También director de la Banda Artística de Arcade, de la que recupera varios miembros para los certámenes, Roberto y Santádega pusieron su punto de mira este 2025 en el certamen de Aranda por su peculiaridad: «Non é un ao uso. No canto de celebrarse en un ou dous días concretos con todas as bandas seguidas, cada agrupación toca un venres diferente dos meses de xullo e agosto, e facendo unha actuación completa en vez de tres ou catro pezas». Gracias a su currículum, la banda Santádega fue una de las siete seleccionadas de entre las de más de 30 que solicitaron participar en el certamen, y una vez en Burgos sorprendieron con un repertorio cargado de obras gallegas que les sirvió para imponerse a agrupaciones de la Comunidad Valenciana, la cuna de las bandas populares y que el resto de España coge como referencia, pero a la que las bandas gallegas le llevan varios años plantando cara en las muestras nacionales.

Como explica Roberto, a este nivel que presenta Santádega a día de hoy no se llega sólo con talento. La banda la conforman tantos músicos con titulación superior como chavales que se forman en la escuela de música local, y aunque la media de edad ronda los 20 años, viejas glorias como Julián, Emilio Xurxo o Javi forman el sector sénior de la banda. Todo en un mundillo donde la única recompensa es la pasión por la música (no hay remuneración), y el esfuerzo y la implicación juegan un papel mucho más importante que la calidad individual: «O compromiso ás veces é o que é, pero nesta banda cando nos poñemos a traballar e preparar cousas, o grado de implicación é bastante alto, pódense facer varios ensaios tanto seccionais como xerais», explica Roberto.

Santádega es ya uno de los mayores valuartes de la música sinfónica a todos los niveles: representando el gran movimiento cultural que, junto al grupo de teatro municipal, el concello de Coles experimenta en los últimos años; llevando el nombre de Ourense, con músicos de toda la provincia, a los mayores escenarios posibles; y siendo la abanderada o premiada de Galicia en la mayoría de los certámenes en los que se presenta. Unas presentaciones de las que también dejan huella a nivel local: Este último año nuevo, organizaron en el Auditorio Municipal de Ourense un gran concierto de pago junto al aclamado trompetista Rubén Simeó; y durante estas semanas organizan el XI Festival de Bandas de Música de Coles, gracias al cual desde el pasado domingo hasta el próximo sábado 20 pasarán por el concello castrexo agrupaciones de Portugal y Ponferrada.

Actuación con puesta en escena

La actuación en Aranda no estuvo exenta de sorpresas: durante la interpretación de la obra «A Catedral», que hace un repaso musical al Camino de Santiago, quisieron hacer una puesta en escena junto al grupo de teatro de Coles, cuya directora toca también en la banda: «Quería levar algo que representara a Galicia», cuenta Roberto. ¿El resultado? Una culminación de la obra con un obispo recibiendo a los peregrinos a pie del escenario, precedido de un momento de muiñeira que Esther y Juan (músicos de la casa) bailaron con trajes tradicionales tras prepararse durante varias semanas.