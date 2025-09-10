Abierto el plazo para disfrutar de la Vía de la Plata por etapas

La Diputación de Ourense, a través de Inorde (Instituto Ourensano de Desarrollo Económico), buscan retomar el programa provincial de la Vía de la Plata por etapas para conocer mejor los atractivos turísticos que ofrece la provincia de Ourense a través del Camino Mozárabe.

Se trata de un camino muy relevante puesto que este itinerario jacobeo se convierte en un eje vertebrador del territorio ourensano al recorrer tres tercios de la provincia. Por lo que con esta iniciativa, tanto la diputación como Inorde buscan atraer tanto a la población local como extranjera a realizar este recorrdio y poder empaparse de las riquezas naturales que ofrece.

Dentro del programa que presentan, se van a incluir tanto el viaje en autobús, con el que se podrán hacer varios tramos del Camino Mozárabe durante varios domingos. Así los participantes podrán escoger entre realizar solo una etapa concreta o anotarse a todas las etapas que constan en este trayecto.

La primera etapa que van a inaugurar dará comienzo el día 21 de este mes de septiembre. Lo hará en un recorrido que comience en Ourense y termine en Cea que, además, incluye una visita a Oseira. Serán un total de 21 kilómetros los que se realizarán en esta primera etapa.

Durante el siguiente domingo día 28 de septiembre, los usuarios saldrán desde Cea para pasar por Piñor, Dozón hasta finalmente llegar a Puxallos, en un trayecto que comprenderá un total de 22 kilómetro.

El 5 de octubre podrán seguir con la tercera etapa, en la cual los peregrinos saldrán de Puxallos para llegar a Silleda, caminando de nuevo 22 kilómetros.

Se espera que la retomen el día 12 de octubre, día en el que los participantes tendrán dos tramos distintos para escoger. El primero saldrá desde Silleda hasta Vedra y supone andar 23 kilómetros; el segundo, quetambién saldría desde Silleda a Susana se vuelve más amplío con 30 kilómetros.

Así, el día 19 de octubre se celebrará la última etapa desde Susana a Santiago, de tan solo 10 kilómetros . Toda la información se encuentra disponibl en www.conocegalicia.es o llamando al 988253359.

Los precios son de 49 euros en total o 15 por cada etapa, ambas incluyen la guía y el autobús.