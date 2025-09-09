La romería de la Virxe dos Milagres recibe una marea de miles de devotos

La Romaría de Nosa Señora dos Milagres, en el santuario de Baños de Molgas, tuvo ayer su día grande con una misa solemne y procesión, que recibió a miles de feligreses, entre ellos el conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude, José López Campos, quien subrayó la importancia de las romerías para «reforzar la cultura y el patrimonio popular de Galicia».

Campos incidió «en el gran valor que atesoran los rituales, costumbres y tradiciones que las acompañan, tal y como acontece en Baños de Molgas». Precisamente, hizo referencia al conocido como Rosario dos Fachos o la multitudinaria procesión de 30 kilómetros, que se celebra en las vísperas del día grande con la participación de los jóvenes.

El conselleiro destacó el compromiso de la Xunta por preservar estas celebraciones populares. La procesión estuvo ayer muy concurrida a pesar de ser lunes, y cada vez va a más este día grande de la Virxe dos Milagres. Solo este fin de semana pasaron este santuario entre 80.000 y 100.000 personas.