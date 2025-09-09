Remata el túnel de Oural que conectara la red del AVE Lugo y Ourense

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha finalizado la construcción del túnel de Oural, un hito en el desarrollo de la renovación integral y modernización del corredor Ourense-Monforte de Lemos-Lugo, que conecta con la red de alta velocidad en Ourense. La puesta en servicio de este túnel tendrá lugar el próximo 23 de septiembre.

El nuevo túnel, de 1,9 km de longitud y 52 m de sección, albergará, en su configuración definitiva, una vía única electrificada montada sobre placa de hormigón (vía en placa), tal y como está configurado el resto del trayecto. Las labores de conexión con la red ferroviaria se llevarán a cabo entre el 20 y el 22 de septiembre, incluyendo un simulacro del plan de autoprotección de Adif. Durante esos días, habrá un Plan Alternativo de Transporte para garantizar la movilidad de los viajeros.

A partir de la puesta en explotación del nuevo túnel, comenzarán los trabajos para convertir el actual túnel en una galería de evacuación. Para ello, se levantarán la vía y el resto de los elementos ferroviarios y se acondicionará el tubo para poder permitir una evacuación segura en caso de necesidad. La galería de evacuación será apta para vehículos de mantenimiento o emergencia y el túnel dispondrá de vía en placa y pasos viales, que permitirán el acceso a vía de vehículos rodados.

Entre Ourense y Monforte se amplió el alcance de las actuaciones para adecuar los gálibos en los 13 túneles del tramo y equiparar sus prestaciones a los corredores europeos. Las obras de renovación en este trayecto han afrontado el gran reto técnico y de planificación que plantea la difícil orografía, con accesos a vía complicados.

En el l tramo Monforte-Ourense se ha abordado además, según el Ministerio, el montaje y adecuación de electrificación y la instalación de nuevos sistemas de señalización y telecomunicaciones en toda la línea, se han renovado los enclavamientos de las estaciones de Canaval, Santo Estevo do Sil, Os Peares y Barra de Miño.