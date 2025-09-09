Pillados «in fraganti» dos supuestos ladrones de coches en el campus

Dos hombres fueron detenidos por la Policía Nacional en la madrugada del 3 de septiembre como presuntos autores de delitos de robo con fuerza, llevados a cabo en dos vehículos estacionados en los alrededores del campus universitario de Ourense.

Tras recibir una llamada avisando sobre varios daños materiales en coches estacionados en la zona, las patrullas de la brigada provincial de seguridad ciudadana movilizadas al lugar comprobaron la presencia de cristales fracturados en dos vehículos, por lo que iniciaron un proceso de búsqueda que se saldó con la detención de los dos sospechosos.

Los presuntos autores fueron encontrados en una calle próxima, y cuando sintieron la presencia de la policía nacional, emprendieron una huida a la carrera que fue alcanzada e interceptada por los agentes allí presentes. Cuando las fuerzas del estado los registraron encontraron en sus pertenencias diversos artículos empleados para forzar los vehículos, además de distintos objetos y bienes que coincidían con la descripción de los sustraídos de los coches afectados en el entorno del campus.

A disposición judicial

Ambos hombres fueron enviados a dependencias policiales y puestos a disposición judicial. La Policía Nacional destaca la operación como un éxito, y celebra la rápida y eficaz respuesta de las unidades de seguridad ciudadana. Estas figuras son especialmente útiles y necesarias en aquellas zonas, como el campus universitario, consideradas sensibles.